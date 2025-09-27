Les banques les plus plébiscitées par les entreprises japonaises

Japan Data

Pour la 13e année consécutive, la Mitsubishi UFJ (MUFG) est la banque la plus plébiscitée par les sociétés japonaises. Voyons le classement général.

Une confiance pour les « trois grandes banques japonaises »

L’analyse des données de la TSR (Tokyo Shôkô Research) concernant 1 605 166 entreprises de tout le Japon pour 2025 montre que la Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (groupe MUFG) est la « banque principale » de 127 264 entreprises (7,93 % du total). Elle occupe cette place pour la 13e année consécutive, soit depuis la toute première enquête qui a eu lieu en 2013.

Mitsubishi UFJ est suivie par SMBC (groupe Sumitomo Mitsui) qui est choisie par 101 697 entreprises (6,34 %), puis par la banque Mizuho (groupe Mizuho FG) qui se classe en troisième position avec 80 840 entreprises (5,04 %). Ces trois « méga banques » sont ainsi prisées par 19,3 % des entreprises sondées et sont les solides piliers du secteur bancaire japonais. SMBC notamment, a désormais plus de 100 000 sociétés clientes et a comblé un peu plus le fossé que la sépare de Mitsubishi UFJ.

Les principales banques régionales japonaises sont la Resona (plébiscitée par 40 511 entreprises), la North Pacific (28 462 entreprises), la Chiba Bank (24 203 entreprises), et la Fukuoka Bank (23 214 entreprises).

Les banques shinkin (coopératives régionales) les mieux classées dans l’enquête étaient Kyoto Chûô, Osaka City et Tama, tandis que les principales banques shinkumi (coopératives de crédit) étaient l’Ibaraki-ken Credit Cooperative, l’Hiroshimashi Credit Cooperative et la Nagano-ken Shinkumi Bank.

Bien qu’il soit encore petit, le secteur de la banque en ligne se renforce, la GMO Aozora Net Bank enregistrant de loin la plus forte progression dans le classement, avec une croissance de 120 % du nombre d’entreprises clientes, qui passe à 1 958. En deuxième position, SBI Sumishin Net Bank, sur le point d’être rachetée par NTT Docomo, a connu une augmentation de 51,1 % pour atteindre 1 750 clients, tandis que PayPay Bank (18,6 %) et Rakuten Bank (16,9 %) ont également enregistré des hausses importantes.

Données utilisées

Enquête 2025 sur les grandes banques (en japonais), par Tokyo Shôkô Research

(Photo de titre : Pixta)