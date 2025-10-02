Des progrès lents pour les femmes aux postes de direction au Japon

Japan Data

La proportion de femmes occupant des postes de cadres dans les entreprises japonaises n’a progressé que de 0,2 point en un an, pour atteindre 11,1 % environ.

Une enquête menée en juillet 2025 par l’institut de recherche Teikoku Databank auprès de 26 196 entreprises à travers le Japon a révélé que la proportion de femmes cadres avait augmenté de 0,2 point de pourcentage sur un an, pour s’établir à 11,1 %. L’objectif gouvernemental consistant à faire en sorte qu’au moins 30 % des postes de direction soient occupés par des femmes le plus rapidement possible dans les années 2020 reste encore très éloigné. Les entreprises où tous les responsables sont des hommes demeurent le groupe le plus important, représentant 42,3 % du total.

Alors que la proportion de dirigeantes a elle aussi légèrement progressé de 0,3 point pour atteindre 13,8 %, 52,1 % des entreprises n’ont toujours que des dirigeants masculins.

Environ 31,8 % des entreprises s’attendent à une hausse de la proportion de femmes cadres. Ce chiffre bondit à 72,7 % pour les entreprises de plus de 1 000 employés. Les grandes sociétés subissent une pression accrue pour faire des progrès dans ce domaine : elles doivent ainsi établir des plans d’action et publier des chiffres sur ce sujet.

En revanche, seules 13 % des entreprises dans l’ensemble s’attendent à une augmentation de la proportion de femmes dirigeantes.

Le gouvernement a également fixé des objectifs de 19 % en 2025 et de 30 % en 2030 pour la proportion de femmes dirigeantes dans les sociétés cotées sur le marché Prime de la Bourse de Tokyo. Pour cette raison, 32,7 % de ces entreprises cotées s’attendent à une augmentation de la proportion de femmes dirigeantes, soit plus de 20 points de pourcentage de plus que la moyenne globale.

La principale mesure adoptée pour favoriser l’avancement des femmes a été « l’évaluation des performances sans distinction de genre », citée par 61,9 % des entreprises interrogées, suivie par « l’attribution et l’affectation de postes sans distinction de genre » à 51,5 % et « faciliter la prise de congés parentaux ou de soins aux personnes âgées pour les femmes » à 34,1 %.

Parallèlement, 19,8 % des entreprises travaillent sur la politique gouvernementale de « promotion du congé parental et de soins pour les hommes », soit une hausse de 2,3 points par rapport à l’année précédente.

(Photo de titre : Pixta)