La télévision, principal média utilisé pour s’informer en cas de désastre naturel

Une enquête a montré que la télévision était le média vers lequel les Japonais se tournaient le plus souvent afin d’avoir des informations lorsqu’une catastrophe naturelle se produit.

Une enquête sur la préparation aux catastrophes a été menée en ligne en juillet 2025 par l’institut de recherche Cross Marketing auprès de 3 000 personnes au Japon (1 500 hommes et 1 500 femmes) âgées de 20 à 79 ans

Les sondés devaient donner la source qu’ils utilisent le plus souvent pour obtenir leurs informations, en fonction du temps qu’il s’est écoulé depuis la catastrophe.

Dans l’urgence, juste après le désastre, la télévision est le média le plus consulté (56,0 %). Viennent ensuite la radio (22,9 %), les sites officiels des gouvernements locaux (19,6 %), le site de l’Agence météorologique du Japon (15,1 %) et les comptes officiels des organismes publics sur les réseaux sociaux (14.2 %).

Ces réponses restaient dans le même ordre quelqu’en était le temps écoulé après la catastrophe, que ce soit quelques heures ou quelques jours.

Les journaux papier n’étaient pas un choix possible dans le temps court car les livraisons peuvent être retardées en fonction de l’ampleur du sinistre. Dans le temps long, plusieurs jours après, seuls 8,7 % des sondés ont cité les journaux comme source d’information utilisée.

Quant aux informations générales au sujet des catastrophes naturelles, la télévision restait en première place des médias sollicités.

Alors que les personnes âgées de 60 à 70 ans se tournaient le plus souvent vers la télévision, les jeunes de 20 à 30 ans consultaient plus fréquemment les comptes officiels des organismes publics sur les réseaux sociaux. Un représentant de l’enquête a souligné que « bien qu’il existe des différences dans les sources utilisées par les personnes pour obtenir des informations en fonction de leur âge, on observe une tendance manifeste à choisir des supports considérés comme fiables ».

Données utilisées.

