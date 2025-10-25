L’évolution de la taille et du poids des jeunes Japonais en un siècle

Japan Data

Des statistiques montrent qu’en près d’un siècle, la taille des garçons âgés de 17 ans au Japon a augmenté de 10 centimètres. Le poids moyen des enfants s’est également légèrement modifié, mais le surpoids et l’obésité ne sont pas fréquents.

Selon des statistiques émanant du ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT), la taille moyenne des garçons âgés de 17 ans au Japon a augmenté ; 160,6 centimètres en 1926 contre 170,8 centimètres en 2024, soit une augmentation de 10,2 centimètres en près d’un siècle. Chez les filles, cette augmentation est de 7,7 centimètres ; 150,3 contre à 158 centimètres au cours de la même période. Les premières données ont été collectées par le MEXT en 1900. Depuis lors, cette étude a eu lieu chaque année, à l’exception des années comprises entre 1940 et 1947.

Cette augmentation de la taille moyenne des Japonais se retrouve également dans leur poids. Le poids moyen des garçons âgés de 17 ans a augmenté de 9,7 kg, passant de 52,5 kg à 62,2 kg entre 1926 et 2024. Chez les filles, cette augmentation était de 4,5 kg (48 kg en 1926 contre 52,5 kg en 2024). À titre de comparaison, pendant l’année scolaire 1900, les garçons mesuraient 157,9 cm et pesaient environ 50 kg et les filles 147 cm pour approximativement 47 kg.

Ces statistiques soulignent les pénuries alimentaires dont a souffert le Japon après la Seconde Guerre mondiale. En 1948, la taille et le poids moyens des garçons âgés de 17 ans étaient de 160,6 centimètres pour 51,7 kg, une baisse de 1,9 cm et de 2,2 kg par rapport aux moyennes observées en 1939.

La taille et le poids ont continué d’augmenter jusque vers 1995, mais ces chiffres n’ont ensuite plus guère évolué.

Moins de cas de surpids et d’obésité par rapport à d’autres pays

Selon l’enquête nationale sur la santé et la nutrition 2023 menée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le surpoids et l’obésité (indice IMC supérieur ou égal à 25) touchait près de 31,5 % des hommes de plus de 20 ans et 21,1 % des femmes. Ce pourcentage augmente avec l’âge, avec 35 % des hommes et 25 % des femmes sexagénaires.

Comparé à d’autres pays, le nombre de personnes en surpoids et obèses est relativement peu élevé au Japon. Selon une étude publiée par une revue médicale britannique en 2017, parmi les pays de plus de 100 millions d’habitants, les États-Unis, le Mexique, la Russie, le Brésil et l’Égypte étaient ceux où les taux de surpoids et d’obésité étaient les plus élevés. L’Archipel se classe dans la moyenne pour les hommes et chez les femmes, le pays est même plutôt bon élève. Le pourcentage de personnes souffrant de surpoids et d’obésité est inférieur au Japon par rapport à des pays tels que la Chine, chez les hommes comme les femmes.

Données utilisées

Statistiques sur la santé scolaire pour l’exercice 2024 (en japonais) du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie Résultats de l’enquête nationale sur la santé et la nutrition 2023 (en japonais) du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales

(Photo de titre : Pixta)