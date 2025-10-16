Les difficultés des seniors japonais pour trouver un logement à louer

Japan Data

Une enquête japonaise montre qu’une personne sur trois âgée de 65 ans ou plus a déjà vu sa demande de location de logement refusée. La cause ? Un âge trop avancé selon certains propriétaires.

Rejet des demandes

Une enquête menée en ligne en juillet 2025 par l’agence immobilière japonaise R65 Fudôsan, spécialisée dans les locations pour seniors âgés de 65 ans ou plus, révèle que 42,8 % des seniors ont trouvé qu’il était « plutôt » voire « très » difficile de louer. À 30,4 %, un tiers des sondés avaient vu leur application refusée par les agences immobilières à cause de l’âge.

Quand on leur a demandé la raison pour laquelle ils cherchaient une location (plusieurs réponses possibles), la plus citée était la volonté de trouver un endroit avec « un agencement mieux adapté » (36,2 %), suivi d’un « loyer plus bas » (23,6 %). Passer l’âge de 65 ans est une étape majeure pour les actifs : les changements de statut ainsi que les revenus moins élevés les poussent souvent à réduire leur train de vie. Il semble toutefois que l’âge soit un véritable obstacle pour trouver un nouvel endroit où habiter…

Le principal sujet de frustration des sondés à la recherche d’une location était qu’ « il n’y a pas assez de propriétés potentielles » (52,8 %). Ils trouvent également que cela constitue « une charge financière trop élevée - à cause des coûts initiaux » (31,3 %), et que « les propriétés qu’on me présente ne correspondent pas à mes besoins » (17,3 %).

Sources des données

Sondage sur la recherche de locations par les seniors (en japonais) de R65 Fudôsan.

(Photo de titre : Pixta)