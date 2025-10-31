De plus en plus de Japonais choisissent les pierres tombales de style occidental

Japan Data

Une enquête révèle qu’au Japon, de plus en plus de personnes optent pour des pierres tombales de style occidental plutôt que pour les modèles japonais traditionnels.

Enquête sur les pierres tombales

Une enquête a été réalisée en ligne auprès de 818 personnes entre mars et mai 2025 par la Japan Stone Memorial Association, une organisation tokyoïte regroupant près de 150 détaillants de pierres tombales et de monuments commémoratifs à travers le pays.

Parmi les personnes interrogées, 51,0 % ont acheté simultanément une pierre tombale et une concession funéraire, tandis que 46,1 % ont installé une nouvelle pierre sur une concession qu’elles possédaient déjà. Les 2,9 % restants ont cité d’autres situations, comme la pose d’une pierre commémorative sur leur propre propriété.



À gauche : pierre tombale japonaise ; à droite : pierre tombale occidentale. (Images générées par ordinateur avec l’aimable autorisation de la Japan Stone Memorial Association.)

Le modèle le plus courant, choisi par 51,6 % des répondants, est la pierre tombale occidentale simple, en hausse de 9,4 points par rapport à l’enquête de 2016. Les tombes japonaises traditionnelles sont, elles, choisies par 28,5 %, en baisse de 9,7 points.

Sur le plan régional, les tombes de style occidental dominent dans l’est du Japon, tandis que les modèles japonais traditionnels restent plus fréquents dans l’ouest.

Selon l’enquête, le prix d’achat le plus fréquent pour une pierre tombale (hors coût de la concession) se situe entre 1,5 et 2 millions de yens (8 500 et 11 000 euros), une fourchette citée par 20,3 % des répondants. Viennent ensuite les prix compris entre 2 et 3 millions de yens (18,7 %). Le prix d’achat moyen d’une pierre tombale s’établit à 1 695 000 yens, soit 15 000 yens de moins que l’année précédente. Sur les quatre dernières années, la moyenne est restée stable, autour de 1,7 million de yens.

Données utilisées

Enquête sur les acheteurs de pierres tombales (en japonais), Japan Stone Memorial Association, 2025.

