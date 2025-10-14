Seuls et inquiets : les préoccupations des Japonais célibataires âgés d’au moins 50 ans

Seuls et inquiets : les préoccupations des Japonais célibataires âgés d’au moins 50 ansSociété Famille Santé
Seuls et inquiets pour l’avenir
L’entreprise de marketing G-Plan a mené en août une enquête nationale auprès de 1 763 hommes célibataires (y compris les veufs et les divorcés) âgés de 50 ans et plus, membres de son programme de fidélité. Au total, environ 70 % des répondants, soit 1 212 personnes, ont répondu « oui » ou « plutôt oui » à la question de savoir s’ils étaient préoccupés par leur avenir.
L’inquiétude spécifique la plus exprimée (par 1 197 sondés) était « la santé », suivie des « fonds pour la retraite » (966), puis « la prise en charge pour les soins infirmiers (pour soi ou sa famille) »
Les personnes interrogées ont exprimé leur vive préoccupation quant aux problèmes de santé qui pourraient entraîner directement des difficultés financières. À cause de cela, ils craignent de ne pas pouvoir bénéficier de traitements médicaux ou de soins infirmiers. « Si je souffre de démence, personne ne pourra s’occuper de moi », « j’ai peur de devenir alité », sont parmi les propos qui ont été recueillis lors du sondage.
En ce qui concerne les fonds de retraite, le principal souci était de « ne pas savoir de combien j’aurai besoin » (587 personnes). Certaines personnes interrogées ont déclaré s’adonner à une forme de gestion de patrimoine, notamment en épargnant et en investissant en bourse, mais plus de 25 % du total (467) a déclaré « ne rien faire de particulier ». Par ailleurs, la question des soins infirmiers a soulevé des préoccupations plus complexes, telles que « être insuffisamment préparé », « n’avoir personne à qui se fier » et « manquer de connaissances sur le sujet ».
Un problème grave a été soulevé par près de 60 % des sondés (1 008), qui ont dit « n’avoir personne » à qui elles pouvaient parler honnêtement et demander conseil sur leurs problèmes. Cela met en lumière le risque élevé d’isolement auquel cette partie de la société est confrontée.
Données utilisées
- Enquête sur l’isolement des personnes de 50 ans et plus (en japonais), par G-plan.
(Photo de titre : Pixta)