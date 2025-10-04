Un succès fou pour « Demon Slayer » : le top 20 du box-office au Japon

Japan Data

Le succès de Demon Slayer : Kimetsu no yaiba — La forteresse infinie l’a fait passer devant Le Voyage de Chihiro en termes de recettes. La plupart des œuvres du top 20 du box-office au Japon sont des films d’animation.

Au cours des 60 premiers jours suivant sa sortie, du 18 juillet au 15 septembre, le film Demon Slayer : Kimetsu no yaiba — La forteresse infinie a rapporté 33,6 milliards de yens (193 millions d’euros), et a rassemblé 23 042 671 spectateurs, selon l’annonce faite par le compte officiel du film sur X. Également diffusé aux États-Unis et dans d’autres pays, le total mondial s’élève à plus de 55 millions de spectateurs et à 68 milliards de yens de recettes (390 millions d’euros). L'œuvre est sortie en France le 17 septembre.

La société Kôgyô Tsûshinsha, spécialisée dans les statistiques cinématographiques, a fait savoir que le film le plus rentable au Japon reste Demon Slayer : Kimetsu no yaiba — Le train de l’infini (sorti en 2020), avec 40,8 milliards de yens. En deuxième position se trouve désormais La forteresse infinie, qui a dépassé les 31,7 milliards de yens de recettes du Voyage de Chihiro (2001), de Miyazaki Hayao.

Créé par Gotôge Koyoharu, Demon Slayer se déroule dans le Japon du début du XXe siècle. Un jeune homme, Kamado Tanjirô, cherche le moyen de sauver sa sœur transformée en démon tout en se vengeant de ceux qui ont massacré sa famille. La série paraissait régulièrement sous forme de feuilleton dans le magazine de prépublication Shônen Jump entre février 2016 et mai 2020.

La forteresse infinie est le premier volet d’une trilogie cinématographique en cours de développement.

Selon la liste compilée par Kôgyô Tsûshinsha, sur les 20 films les plus rentables de tous les temps au Japon, 14 sont des films d’animation. La liste comprend deux Demon Slayer, quatre films du Studio Ghibli, trois de Shinkai Makoto et deux de la saga Détective Conan.

Parmi les films japonais en prises de vues réelles, le plus grand succès reste Odoru daisôsasen The Movie 2 – Rainbow Bridge wo fûsaseyo ! (titre anglais : Bayside Shakedown 2, sorti en 2003), qui occupe la 11e place du classement. Il est suivi par Kokuhô (Le Maître de kabuki), sorti en juin 2025, qui occupe la 19e place du classement général. Ce dernier film, qui sortira en France le 24 décembre, est une adaptation du roman éponyme de Yoshida Shûichi sur la vie mouvementée de deux acteurs de kabuki, interprétés par Yoshizawa Ryô et Yokohama Ryûsei, dont la performance a été déterminante dans le succès au box-office.

Les plus grands succès du box-office au Japon (en recettes)

Ces données de la Kôgyô Tsûshinsha, sont en date du 15 septembre. Les étoiles indiquent les films d’animation.

★ Demon Slayer : Kimetsu no yaiba — Le train de l’infini (2020), 40,8 milliards de yens ★ Demon Slayer : Kimetsu no yaiba — La forteresse infinie (2025), 33,1 milliards de yens ★ Le Voyage de Chihiro (2001), 31,7 milliards de yens Titanic (1997), 27,8 milliards de yens ★ La Reine des neiges (2014), 25,5 milliards de yens ★ Your Name (2016), 25,2 milliards de yens ★ One Piece : Red (2022), 20,3 milliards de yens Harry Potter et la Pierre philosophale (2001), 20,3 milliards de yens ★ Princess Mononoke (1997), 20,2 milliards de yens ★ Le Château ambulant (2004), 19,6 milliards de yens Odoru daisôsasen The Movie 2 (2003), 17,4 milliards de yens Harry Potter et la Chambre des secrets (2002), 17,3 milliards de yens ★ The First Slam Dunk (2022), 16,5 milliards de yens Avatar (2009), 15,9 milliards de yens ★ Detective Conan : L’étoile à un million de dollars (2024), 15,8 milliards de yens ★ Ponyo (2008), 15,5 milliards de yens ★ Suzume (2022), 14,9 milliards de yens ★ Detective Conan : La Mémoire retrouvée (2025), 14,7 milliards de yens Le Maître du kabuki (2025), 14,3 milliards de yens ★ Les Enfants du temps (2019), 14,2 milliards de yens

Données utilisées

Données sur les succès du box-office japonais (en japonais), par la Kôgyô Tsûshinsha.

(Photo de titre : des fans prennent des photos des personnages de La Forteresse infinie dans un cinéma de Tokyo avant la sortie du film, le 18 juillet 2025. Kyôdô)