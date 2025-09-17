Les médaillés japonais des Championnats du monde d’athlétisme 2025

Japan Data

Voici la liste mise à jour des athlètes japonais qui ont obtenu une médaille lors des Championnats du monde d’athlétisme 2025, qui se déroulent à Tokyo du 13 au 21 septembre.

Les Mondiaux d’athlétisme 2025 se tiennent à Tokyo pour la première fois depuis 1991. Voici la liste des médaillés japonais de cette édition.

(Lire aussi : Championnats du monde d’athlétisme 2025 : présentation des meilleurs espoirs du Japon)

13 septembre

■ Bronze : Katsuki Hayato (marche athlétique de 35 kilomètres masculins)

Placé dans le groupe de tête depuis le début, Katsuki a tenu bon jusqu’à la fin et achevant le parcours en 2 heures 29 minutes et 16 secondes. Il s’agit de sa première médaille aux Championnats du monde d’athlétisme. Âgé de 34 ans, il était le plus âgé des athlètes japonais participant à cette compétition.

(Photo de titre : Katsuki Hayato après avoir remporté la troisième place, le 13 septembre 2025 © Reuters)