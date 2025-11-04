Éducation numérique : les élèves japonais préfèrent le clavier plutôt que l’écriture manuscrite

Japan Data

Une enquête sur l’éducation numérique menée auprès d’élèves du primaire et du collège au Japon montre que beaucoup d’entre eux visionnent des vidéos en classe et rendent leurs devoirs à l’aide d’une tablette.

Claviers et tablettes

Selon cette étude réalisée en ligne en juillet 2025 par l’Institut de recherche sur les enfants de la Fondation Hakuhôdô, 70 % des élèves du CM1 à la 3e disent visionner des vidéos pendant les cours ou pour leurs devoirs. Au total, 1 200 réponses ont été recueillies.

Interrogés sur le degré de numérisation de leur établissement, 68,7 % des élèves déclarent regarder des vidéos en classe ou pour les devoirs, 62,7 % rendent leurs devoirs via une tablette et 60,3 % reçoivent les notifications de la classe en ligne.

À la question concernant leur méthode d’écriture préférée, 43,8 % des enfants et adolescents ont indiqué préférer taper au clavier, un chiffre supérieur aux 30,8 % qui privilégient l’écriture à la main.

Par ailleurs, une petite majorité d’élèves reste attachée aux manuels imprimés (39,9 %, contre 34,8 % pour les versions numériques).

Données utilisées

Enquête sur les enfants (en japonais), Institut de recherche sur les enfants, Fondation Hakuhôdô.

