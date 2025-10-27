Démence : les préoccupations des Japonais pour leurs parents

Japan Data

Selon un sondage, le coût des traitements et des soins infirmiers est la plus grande préoccupation des Japonais dans le cas où leurs parents développeraient des troubles de démence.

Des préoccupations communes

Au mois d’août, Lifull Senior, un site internet japonais sur les établissements de soins et les logements pour personnes âgées a mené une étude auprès de 882 personnes entre 20 ans et 69 ans qui ne se sont jamais occupées de membres de leur famille atteints de démence. Il s’agissait notamment de les interroger sur leurs inquiétudes et sur ce qu’elles feraient pour se préparer dans le cas où elles se retrouveraient confrontées à une telle situation.

L’inquiétude la plus fréquemment citée était « le coût des traitements et des soins infirmiers » (35 %), suivi de « problèmes de communication » et leur propre « stress » (29 % pour les deux).

Par tranche d’âge, si les personnes dans la vingtaine et la trentaine étaient plus nombreuses à se sentir concernées, celles de 60 ans et plus ne semblaient pas être inquiétées par le sujet. Parmi ces dernières, seulement 15 % se sentaient préoccupées par l’« équilibre vie professionnelle / vie privée ». Chez les jeunes, ce pourcentage était multiplié par deux (30 % environ). Des disparités significatives ont été constatées entre les générations concernant le « stress », les « problèmes de communication » et le « coût des traitements et des soins infirmiers ».

Continuer à vivre chez soi ?

En imaginant la possibilité que leurs parents soient atteints de démence, un total de 27 % des personnes interrogées n’avaient ni « discuté » ni « abordé le sujet ». Malgré le grand nombre de personnes qui se sont dites concernées, la plupart n’en avaient jamais parlé avec leurs parents.

53 % des personnes interrogées ont dit avoir évoqué le « logement », le problème étant de décider si leurs parents devraient continuer à vivre chez eux ou plutôt être admis dans un centre spécialisé.

Dans le cas où les personnes interrogées ont dit envisager de faire admettre leurs parents dans un centre de soins, la préoccupation la plus fréquemment citée était de « ne pas avoir les ressources financières nécessaires ». Prévoir quel type de soins sera nécessaire est difficile et l’aspect pécuniaire devient un problème constant. Il peut donc être une bonne idée d’aborder le sujet avec ses parents tant qu’ils sont encore en bonne santé, discuter avec eux de quel type de soins ils souhaiteraient bénéficier et comment prendre en charge les dépenses.

Sources des données

Enquête sur la démence parentale (en japonais), réalisée par Lifull Senior

(Photo de titre : Pixta)