Sondage : les Japonais reprennent leurs « mauvaises habitudes » après un bilan de santé

Selon une étude, un grand nombre de personnes qui consomment de l’alcool au Japon changent leurs habitudes avant une visite médicale, mais les reprennent une fois cette dernière terminée.

De nombreux consommateurs soucieux de leur foie

Shizen Shokken, une entreprise japonaise qui propose de la nourriture diététique, a mené une étude auprès de 510 hommes et femmes, âgés entre 20 et 69 ans, qui consomment de l’alcool régulièrement. Les résultats montrent que 43 % étaient inquiets pour leur foie. 9 % d’entre eux confiaient l’être « souvent » et 34 % « parfois ».

Par ailleurs, quasiment le même pourcentage, soit 43,9 %, prennent conscience du besoin de repenser leurs habitudes de consommation d’alcool et leur style de vie avant un bilan de santé. 11,2 % se disent en être « très conscients » et 32,7 % « conscients dans une certaine mesure ».

Parmi les 224 personnes ayant répondu oui, l’action la plus fréquemment citée était « réduire la consommation d’alcool » (66,5 %), suivie de « améliorer les habitudes alimentaires » (47,3 %) et de « boire plus d’eau et se désaltérer davantage » (36,2 %).

Les résultats de l’étude montrent que 69,2 % des personnes qui ont modifié leur fréquence de consommation d’alcool et leur style de vie ont repris leurs habitudes une fois le bilan de santé terminé. En d’autres termes, ces personnes ont tendance à baisser leur garde une fois le danger écarté et à reprendre leurs vieilles habitudes.

Parmi les raisons évoquées pour justifier ce manque de persévérance : « Trop stressant » (57,4 %), « Ne peut pas garder la motivation » (42,6 %), « Faim ou tentation trop forte » (31,6 %), « Trop occupé par le travail ou la vie quotidienne pour prendre de nouvelles habitudes » (31 %), « Influencé par l’environnement lors de repas à l’extérieur, de soirées arrosées ou de repas en famille » (24,5 %). Quelles que soient les raisons évoquées, il semble que les personnes interrogées soient en général un peu trop indulgentes envers elles-mêmes.

Par ailleurs, une autre étude a été menée auprès de médecins cette fois-ci. Interrogés sur les bénéfices pour le foie de réduire sa consommation d’alcool avant un bilan de santé, près de 90 % ont déclaré qu’une période d’abstinence même temporaire pouvait améliorer ces résultats. Selon 39,7 % d’entre eux, l’effet est significatif et pour 48 %, il est modéré.

Cependant, ils ont émis plusieurs mises en garde. 50,1 % ont cité des risques de complaisance et 49,7 % ont indiqué que le personnel médical ne serait pas en mesure d’obtenir des données fiables sur les habitudes de consommation d’une personne. Si des changements à court terme peuvent avoir des effets bénéfiques, ils ne le sont pas nécessairement pour cette personne. De nombreux médecins interrogés ont souligné le fait qu’un bilan de santé est un moyen d’évaluer les habitudes de consommation d’un individu au quotidien.

Données utilisées

Enquête sur les bilans de santé (japonais), menée par la société Shizen Shokken

(Photo de titre : Pixta)