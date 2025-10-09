Ce qui a changé au Japon à partir d’octobre 2025

Japan Data

La seconde moitié de l’exercice fiscal débutant le 1er octobre, une série de changements sont entrés en vigueur au Japon, qui auront notamment un impact sur l’économie des ménages.

Augmentation des prix des denrées alimentaires

Une enquête menée par Teikoku Databank auprès de 195 grandes entreprises alimentaires a révélé que des hausses de prix sont prévues pour 3 024 produits à partir d’octobre 2025. Le prix de vente conseillé par les fabricants pour les bouteilles de 500 millilitres de Coca-Cola et d’autres marques dépassera les 200 yens. Le prix élevé du riz a également entraîné des hausses pour les produits à base de cette céréale.

Augmentation des tarifs de livraison

La société Yamato Transport augmente les prix des colis dont les dimensions sont comprises entre 120 et 200 centimètres (la somme des trois dimensions ne doit pas dépasser cet intervalle). Les frais d’expédition pour les colis de 100 centimètres ou moins restent inchangés.

Hausse des prix de l’électricité et du gaz

Les subventions gouvernementales pour l’électricité et le gaz prennent fin, ce qui entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs. L’augmentation mensuelle moyenne pour un foyer standard est d’environ 500 yens (2,8 euros) pour l’électricité et 200 yens pour le gaz de ville.

Augmentation du coût des services de santé pour les seniors

Fin des mesures d’allègement introduites en octobre 2022 pour compenser l’augmentation à 20 % de la quote-part des frais de santé pour les personnes âgées de plus de 75 ans disposant d’un certain niveau de revenus. Celles-ci doivent désormais payer la totalité des 20 % des frais au moment elles reçoivent des soins médicaux.

Fin du système de points de fidélité des sites présentant l’impôt régional sur les dons (furusato nôzei)

Les municipalités continueront à recevoir des fonds provenant du programme de taxes locales sous forme de dons déductibles (appelé furusato nôzei) via des plateformes en ligne, mais ces sites ne pourront plus offrir de points de récompense (pour s’attirer une plus grande clientèle) en raison des inquiétudes liées à une concurrence excessive entre eux.

Nouvelles obligations pour les entreprises ayant des employés avec des enfants

Les entreprises sont désormais tenues de mettre en place des systèmes flexibles, tels que le télétravail ou les horaires réduits, pour les employés ayant des enfants d’âge préscolaire âgés de trois ans ou plus.

Lancement de NHK One

NHK lance NHK One, un nouveau service créé en vertu de la nouvelle législation qui oblige la chaîne publique à diffuser des programmes sur Internet. Grâce à une application spécifique, les utilisateurs (qui devront s’acquitter de la redevance correspondante) pourront regarder les programmes en direct ou à la demande, ainsi que consulter les actualités, la météo et les informations sur les catastrophes.

Durcissement des règles relatives aux permis de conduire étrangers

Des nouvelles règles plus strictes s’imposent aux conducteurs étrangers. Il est désormais plus difficile de convertir les permis de conduire étrangers en permis japonais, et les touristes ou autres visiteurs de courte durée ne peuvent plus le faire (a l’exception de ceux munis d’un permis de conduire international, qui a été émis par un État signataire de la Convention de Genève sur la circulation routière). L’examen théorique nécessaire pour obtenir le permis japonais est également plus ardu, passant de 10 à 50 questions, et 90 % de celles-ci doivent être correctes.

