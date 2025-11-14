Les jeunes Japonais en majorité favorables à la possibilité de noms de famille séparés après le mariage

Japan Data

Une enquête menée auprès d’adolescents japonais révèle un fort soutien à la possibilité pour les couples mariés de conserver des noms de famille séparés, même si peu d’entre eux déclarent vouloir en faire usage personnellement.

La Nippon Foundation a mené en août 2025 un sondage auprès de 1 000 jeunes âgés de 17 à 19 ans afin de connaître leur opinion sur l’introduction d’un système facultatif de nom de famille séparé pour les couples mariés au Japon. Dans l’ensemble, environ 90 % des répondants étaient au courant de cette possibilité, et environ 70 % se disaient intéressés par celui-ci.

En vertu de la législation civile actuelle, lorsqu’un couple se marie, l’un des deux doit changer de nom de famille afin qu’ils partagent le même. Dans la grande majorité des cas, ce sont les femmes qui le font : elles représentent 94 % des changements de nom.

Seuls 20,5 % des personnes interrogées (et notamment seulement 12,9 % des femmes) estiment que le système actuel « devrait être maintenu ». À l’inverse, la majorité des hommes et des femmes se disent favorables à un système leur permettant de choisir des noms de famille distincts ; chez les femmes, cette opinion est majoritaire à 53,0 %.

La raison la plus fréquemment citée parmi les répondants favorables à l’introduction de l’option des noms de famille séparés était « il existe différents types de familles » (55 %), suivie de « la possibilité de choisir est plus approprié à l’époque moderne » (43,7 %). En outre, 19,7 % des participants estimaient que « changer de nom est une corvée ».

En revanche, parmi les personnes favorables au maintien du système actuel, dans lequel les couples mariés partagent le même nom de famille, la réponse la plus fréquente à 36,4 % était qu’ils avaient « des inquiétudes concernant le nom de famille des enfants ». Par ailleurs, 31,8 % au total ont déclaré que « même si leur nom change après le mariage, étendre l’usage de l’ancien nom suffit », avec un écart important entre les réponses par sexe (47,7 % de femmes contre seulement 19,1 % d’hommes partageant cet avis). Seules 13,1 % des personnes interrogées estimaient que « partager le même nom de famille crée un sentiment d’unité familiale ».

Interrogés sur le nom de famille qu’ils choisiraient en se mariant à l’avenir, seuls 2,6 % ont répondu qu’ils opteraient pour « des noms séparés », ce qui en fait une nette minorité. Dans l’ensemble, la différence était faible entre ceux qui « choisiraient le même nom de famille », soit 38,9 %, et ceux qui « en discuteraient avec leur partenaire avant de décider », à 36,4 %. Toutefois, si l’on considère uniquement les réponses des femmes, près de la moitié, soit 45,2 %, ont déclaré qu’elles « prendraient le nom de famille de leur partenaire ».

