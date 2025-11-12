Le classement mondial 2026 des meilleures universités : où se placent les établissements japonais ?

Japan Data

Le classement mondial 2026 des meilleures universités révèle encore une fois le triomphe des établissements anglo-saxons, mais certaines universités japonaises sont bien placées.

Les établissements anglo-saxons toujours au top

L’Université de Tokyo a gagné deux places par rapport à l’année dernière, se positionnant 26e du classement 2026 des meilleures universités du Japon, d’après Times Higher Education (THE), le magazine anglais qui fait autorité en la matière concernant les études supérieures. Elle est suivie de l’Université de Kyoto, qui a reculé de six places (61e), tandis que les deux autres établissements figurant dans le top 200 sont l’Université du Tôhoku (103e) et l’Université d’Osaka (151e).

Toutes les universités du top 10 sont anglo-saxonnes, avec l’Université d’Oxford (Grande-Bretagne) en tête du classement pour la dixième année consécutive, suivie de l’Institut de Technologie du Massachusetts (États-Unis), de l’Université Princeton (États-Unis) et de l’Université Cambridge (Grande-Bretagne).

À la 12e place, l’Université chinoise de Tsinghua est la mieux placée parmi les universités asiatiques. Arrivent ensuite l’Université de Pékin (13e) et l’Université nationale de Singapour (17e).

Le Japon a 16 institutions figurant dans le top 1 000, dont les universités privées Juntendô, Keiô et Waseda.

Le classement mondial 2026 des universités

Rang (en 2025) Université (pays) 1 (1) Université d’Oxford (Grande-Bretagne) 2 (3) Institut de technologie du Massachusetts (États-Unis) 3= (4) Université de Princeton (États-Unis) 3= (5) Université de Cambridge (Grande-Bretagne) 5= (3) Université Harvard (États-Unis) 5= (6) Université de Stanford (États-Unis) 7 (7) Institut de technologie de Californie (États-Unis) 8 (9) Imperial College de Londres (Grande-Bretagne) 9 (8) Université de Californie, Berkeley (États-Unis) 10 (10) Université de Yale (États-Unis) 12 (12) Université Tsinghua (Chine) 13 (13) Université de Pékin (Chine) 17 (17) Université nationale de Singapour (Singapour) 26 (28) Université de Tokyo (Japon) 31 (30) Université de technologie de Nanyang (Singapour) 61 (55) Université de Kyoto (Japon)

Tableau créé par Nippon.com sur la base des données du Times Higher Education

Le Times Higher Education a évalué et classé 2 191 universités situées dans 115 pays et régions selon 18 indicateurs de compétences concernant cinq grandes catégories. Il s’agit de l’éducation, de la recherche environnementale, de la qualité de la recherche, de l’industrie et de l’international.

Le rang des universités japonaises dans le classement 2026

26 : Université de Tokyo

61: Université de Kyoto

103 : Université du Tôhoku

151 : Université d’Osaka

201–250 : Université de Nagoya

301–350 : Institute des Sciences de Tokyo, Université du Kyûshû

351–400 : Université de Hokkaidô, Université de Tsukuba

501–600 : Université Juntendô

601–800 : Université de Hiroshima, Université Keiô, Université de Kobe, Université d’Aizu

801–1 000 : Université médicale de Wakayama, Université Waseda

Données utilisées

Classement mondial 2026 des universités par le Times Higher Education.

(Photo de titre : l’auditorium Yasuda de l’Université de Tokyo. Pixta)