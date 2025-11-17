Soins infirmiers au Japon : l’évolution des dépenses depuis vingt ans

Japan Data

Au Japon, les dépenses de soins infirmiers et préventifs pour les seniors ont augmenté de manière conséquente au cours de l’année fiscale 2024, tout comme le nombre de bénéficiaires de soins infirmiers ou d’autres formes d’aide médicale. Voyons les derniers chiffres officiels du gouvernement.

Des dépenses en forte hausse

Les chiffres du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales pour l’année fiscale 2024 (avril 2024 - mars 2025) montrent que le coût des dépenses de soins infirmiers pour les bénéficiaires inscrits au Japon, prestations d’assurance et dépenses personnelles comprises, a augmenté de 403,2 milliards de yens (2,27 milliards d’euros) par rapport à l’exercice précédent, atteignant 11 600 milliards de yens (65 milliards d’euros). Les dépenses de soins préventifs pour des pathologies moins graves ont quant à elles augmenté de 20,9 milliards de yens pour atteindre 320,2 milliards de yens, portant le total des dépenses à 11 900 milliards de yens. Il s’agit d’une hausse de 424,2 milliards de yens par rapport à l’exercice 2023.

Le coût moyen par bénéficiaire (à la date d’avril 2025) s’élevait à 206 300 yens (1 150 euros) pour les soins infirmiers et à 28 200 yens (160 euros) pour les soins préventifs.

Cette étude est menée par le ministère depuis l’année fiscale 2001, après l’introduction d’un système d’assurance pour les soins infirmiers. Le total des dépenses pour l’exercice 2024 a été multiplié par 2,7 par rapport à l’exercice 2001, où il avait atteint 4 400 milliards de yens. Par préfecture, c’est à Tottori que les dépenses moyennes sont les plus élevées (229 900 yens). Niigata et Fukui arrivent en deuxième et troisième positions avec respectivement 220 500 yens et 219 700 yens.

Augmentation du nombre de bénéficiaires

Au cours de l’année fiscale 2024, le nombre total de bénéficiaires de soins infirmiers a augmenté de 64 600 pour atteindre 5 731 100. Il s’agit d’une hausse de 1,1 %. Le nombre total de bénéficiaires de soins préventifs a quant à lui augmenté de 59 300 (+ 4,8 %), pour un total de 1 303 900 individus.

En avril 2025, le nombre de bénéficiaires de soins infirmiers ou d’autres formes d’aide médicale était de 7,5 millions, soit 150 000 de plus qu’en 2024 pour la même période. Le nombre de bénéficiaires de services s’élevait à 5,7 millions pour le même mois, soit 110 000 individus de plus par rapport à 2024. La majorité d’entre eux étaient des femmes (3,9 millions), contre 1,8 million d’hommes.

Les services comptant le plus grand nombre de bénéficiaires sont l’aide aux soins à domicile (4 millions d’individus), la location d’équipements sociaux (3 millions), les soins de jour ambulatoires (1,7 million) et les visites à domicile (1,6 million).

Données utilisées

