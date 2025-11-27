Terres rizicoles et nombre d’agriculteurs : où en est le Japon ?

Japan Data

Au Japon, alors que le pays cherche à devenir davantage autosuffisant sur le plan alimentaire, la superficie des terres et le nombre d’agriculteurs diminuent. Regardons les chiffres officiels.

En 2024, selon le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, la superficie totale des terres agricoles s’élevait à 4,3 millions d’hectares, soit 11 % du territoire. Ce pourcentage a diminué de 30 % par rapport à 1961, lorsqu’elles s’étendaient sur 6,1 millions d’hectares, un record. En cause : la reconversion de surfaces agraires en zones résidentielles et sites industriels ou encore la dégradation de certaines parcelles qui ne sont plus considérées comme des terres agricoles.

À l’instar de la superficie des terres agricoles, le nombre d’agriculteurs au Japon continue lui aussi de diminuer. En 2024, 1,1 million de personnes exerçaient l’agriculture indépendante en tant qu’activité principale, appelées « travailleurs agricoles de base ». Elles étaient 2,4 millions en 2000. En d’autres termes, en un peu plus de vingt ans, le nombre d’agriculteurs a diminué de plus de la moitié. Et ils sont de plus en plus vieux, avec un âge moyen de 69,2 ans (2024). 799 000 d’entre eux, soit 71,7 %, avaient 65 ans et plus.

Augmenter la superficie des rizières

Pour répondre à la flambée des prix du riz depuis l’été 2024, l’année suivante, l’Archipel a décidé d’augmenter le nombre de terres rizicoles de 6 000 hectares, faisant passer la superficie totale à 1,52 million d’hectares, selon les chiffres rendus publics par le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le 10 octobre 2025. La superficie des terres utilisées pour la culture du riz en tant qu’aliment de base était de 1,37 million d’hectares, 108 000 hectares de plus que l’année dernière.

Cependant, si la superficie des rizières diminuait auparavant à un rythme régulier de 10 000 hectares par an, en 2025, elle ne représente plus qu’environ 70 % de celle de 1995, qui s’élevait alors à 2,11 millions d’hectares.

Données sur les terres agricoles (en japonais) émanant du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche

Données sur les terres agricoles (en japonais) émanant du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Livre blanc (2024) sur l’alimentation, l’agriculture et les zones rurales (en japonais) du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche

