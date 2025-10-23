D’où vient le Nippon Ishin no Kai, le nouveau parti allié du PLD ?

Japan Data

Le Nippon Ishin no Kai (Parti japonais pour l’Innovation), désormais allié du Parti libéral-démocrate et soutien du nouveau gouvernement de Takaichi Sanae, a vu le jour en 2010 comme force politique locale militant pour une position plus forte d’Osaka sur la scène nationale. Retour sur son histoire..

L’émergence d’un gouvernement local



Hashimoto Tôru (au premier plan à gauche) et Matsui Ichirô (au premier plan à droite) fêtent leur très probable élection en tant que maire de la ville d’Osaka et gouverneur de la préfecture d’Osaka, respectivement, le 27 novembre 2011. (Jiji)

Janvier 2008 L’avocat et personnalité de la télévision Hashimoto Tôru est élu gouverneur de la préfecture d’Osaka, devenant à l’époque le plus jeune gouverneur de l’histoire, à l’âge de 38 ans.

Avril 2010 L’Association pour la restauration d’Osaka, qui milite pour que la ville devienne la deuxième métropole du Japon après Tokyo, est créée, principalement par d’anciens membres du groupe du Parti libéral-démocrate de l’Assemblée préfectorale d’Osaka. Hashimoto devient le chef du groupe.

Octobre 2011 Hashimoto devient maire de la ville d’Osaka après avoir démissionné en cours de mandat. Matsui Ichirô, membre de l’Association pour la restauration d’Osaka, est élu gouverneur et remplace Hashimoto.

Septembre 2012 Le Nippon Ishin no Kai est créé sous le nom officiel anglais Japan Restoration Party.

Mai 2013 Hashimoto, co-dirigeant du Nippon Ishin, déclare que l’armée impériale japonaise avait besoin de femmes de réconfort pendant la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la discipline militaire, suscitant une vive réaction de la part de la Chine et de la Corée du Sud.

Septembre 2014 Le Nippon Ishin no Kai fusionne avec le Parti de l’unité pour former l’Ishin no Tô (Parti de l’innovation du Japon).

Premier référendum

Mai 2015 Lors d’un référendum sur la transformation d’Osaka en métropole, 705 585 électeurs s’opposent à la proposition, contre 694 844 qui la soutiennent. La proposition est donc rejetée par une faible marge de 10 741 voix. Hashimoto annonce son intention de se retirer de la vie politique.

Août 2015 Hashimoto et Matsui annoncent leur démission du parti Ishin no Tô et forment un nouveau parti, Ôsaka Ishin no Kai (Parti de l’Innovation d’Osaka).

Novembre 2015 Matsui est réélu gouverneur de la préfecture d’Osaka, tandis que le successeur désigné de Hashimoto, Yoshimura Hirofumi, député à la Chambre des représentants, est élu maire d’Osaka.

Août 2016 Afin de séduire un public plus large à l’échelle nationale, Ôsaka Ishin no Kai change de nom et devient Nippon Ishin no Kai. Il s’agit du même nom japonais que celui du parti fondé par Hashimoto en 2012. En anglais, il est connu sous le nom de Japan Innovation Party.

Un deuxième réferendum rejeté

Avril 2019 Lors des élections organisées avant un deuxième référendum prévu sur le projet de métropole, Yoshimura devient gouverneur, échangeant sa place avec Matsui, qui devient maire.

Novembre 2020 Lors du deuxième référendum sur la transformation d’Osaka en métropole, 692 996 personnes votent contre l’idée, contre 675 829 qui votent pour, ce qui signifie qu’elle est rejetée pour la deuxième fois, avec une marge de 17 167 voix. Matsui annonce qu’il se retirera de la vie politique à la fin de son mandat.



La maire Matsui Ichirô (droite) et le gouverneur Yoshimura Hirofumi tiennent une conférence de presse après le second référendum, le 1er novembre 2020. (Jiji)

Septembre 2025 Le Nippon Ishin no Kai présente les grandes lignes de son projet visant à faire d’Osaka une capitale secondaire, l’une de ses promesses électorales lors des élections à la Chambre des conseillers de juillet. Ce projet nécessiterait la suppression des redondances administratives et inclurait le transfert des recettes fiscales du gouvernement central, ainsi que la délocalisation de certaines fonctions de la Diète et des agences gouvernementales.

Octobre 2025 Nippon Ishin no Kai entame des discussions sur la coordination politique avec le Parti libéral-démocrate en vue d’une éventuelle coalition à la Diète nationale. Un accord de coopération est conclu le 20 octobre, mais aucun membre du Nippon Ishin ne fait partie du nouveau gouvernement formé par la Première ministre Takaichi Sanae.



Yoshimura Hirofumi (gauche), le chef du Nippon Ishin no Kai, s’entretient avec Takaichi Sanae, fraîchement élue présidente du PLD, le 15 septembre 2025. (Jiji)

(Photo de titre : une conférence de presse tenue le 31 octobre 2015 à la suite de la création de l’Osaka Ishin no Kai. De gauche à droite : Matsui Ichirô, secrétaire général et gouverneur d’Osaka ; Hashimoto Tôru, chef du groupe et maire d’Osaka ; Yoshimura Hirofumi, président du conseil de recherche politique. Jiji)