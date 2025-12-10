Embaucher ou non un étranger : que disent des dirigeants d’entreprises japonaises ?

Japan Data

L’enquête menée auprès de dirigeants et cadres d’entreprises japonaises embauchant des étrangers montre qu’elles méconnaissent le système du permis de séjour en vigueur.

L’enquête menée au Japon auprès de 1 000 dirigeants et cadres d’entreprises indique que 26,8 % des sondés disent employer actuellement des étrangers, un chiffre qui plafonne à 32,5 % quand on inclut les entreprises envisageant de pratiquer ce type de recrutement. Les deux tiers des entreprises sondées indiquaient donc ne pas avoir l’intention d’embaucher de non-Japonais ou être dans l’expectative.

Ce sondage mené à l’échelle nationale a été réalisé par Begin Gyôsei Shoshi Jimusho, un prestataire de services juridiques spécialisé dans les procédures administratives.

Parmi les 268 entreprises japonaises embauchant des étrangers, 42,1 % d’entre elles ont indiqué vouloir « pallier la pénurie de main-d’œuvre », mais 38,4 % ont expliqué vouloir bénéficier de « compétences et domaines d’expertise spécifiques » et 36,5 % le faisaient dans le cadre de leur « ouverture aux marchés étrangers ». Au-delà de la pénurie de main-d’œuvre, les chasseurs de tête recherchent des profils ayant des compétences spécifiques.

Mais, plus de 80 % des entreprises employant des étrangers se disent inquiètes. À plus de 30 % elles craignent « les barrières linguistiques et culturelles » et « les démarches administratives complexes », l’enquête montre que les problèmes sont tant d’ordre communicationnel qu’administratif.

Au total 32 % des entreprises seulement disent bien ou assez bien comprendre les démarches administratives à suivre en cas d’embauche de non-Japonais, quand 23,8 % d’entreprises embauchant déjà des étrangers avouaient avoir une « compréhension insuffisante » des formalités à suivre. Les employeurs semblent rencontrer des difficultés, beaucoup ignorent les différences existant entre les statuts et disent ne pas savoir comment faire les demandes de renouvellement de permis de séjour.

Pour ne pas oublier de renouveler les permis de séjour dans les délais prescrits ou ne pas se retrouver dans l’illégalité, les entreprises disent implémenter « des réglementations en interne », « travailler avec des experts recrutés en externe (avocats spécialisés en droit de l’immigration, etc.) » ou encore « vérifier le permis de séjour des salariés étrangers quand ils entrent ou quittent l’entreprise ». En revanche, 17,1 % des employeurs ont déclaré ne prendre « aucune mesure particulière » et l’on peut craindre qu’elles manquent à leurs obligations et ne fassent pas les démarches nécessaires.

