Avec le nouveau taux d’intérêt, les épargnants japonais changent leur fusil d’épaule

Quand la Banque du Japon a mis fin à sa politique de taux d’intérêt négatif, certains épargnants japonais ont commencé à transférer des fonds.

En mars 2024, la Banque du Japon a mis fin à sa politique de taux d’intérêt négatif en vigueur depuis près de huit ans. Une enquête réalisée en juillet 2025 auprès de diverses institutions financières montre que près de 35 % des sondés ont déclaré avoir fait des transferts de fonds dans l’année et 21,5 % des épargnants ont transféré au moins 1 million de yens (5 500 euros).

L’enquête nationale, menée auprès de Japonais de 18 ans ou plus par NTT Com Online Marketing Solutions en collaboration avec NTT Data Institute of Management Consulting a recueilli 1 061 réponses.

Au total, 42,5 % des personnes interrogées indiquent avoir fait un transfert de fonds car le taux d’intérêt avait augmenté. Les épargnants sont donc sensibles au taux d’intérêt, ils ont réagi dès que le Japon a tourné la page de sa longue période de taux d’intérêt négatif.

L’enquête a également voulu savoir si avoir un compte en ligne était un facteur déterminant. Les données montrent que sur l’année, le taux de réallocation de fonds était de 9 à 10 points plus important chez les usagers de services en ligne que chez les détenteurs d’un compte dans une banque traditionnelle.

Les épargnants ayant un compte en ligne ont été plus réactifs (à 44,6 %) aux fluctuations du taux d’intérêt. Mais les épargnants ayant un compte dans une coopérative de crédit, dans une banque régionale ou des méga banques arrivant en deuxième position (40 %), les Japonais semblent dans l’ensemble être de plus en plus sensibles aux fluctuations du taux d’intérêt.

Données utilisées

« L’impact des différents services financiers » (en japonais), par Data Institute of Management Consulting

