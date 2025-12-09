Absentéisme : une recrudescence dans les écoles japonaises

Japan Data

L’absentéisme dans les écoles japonaises a encore augmenté en 2024, mais l’ampleur de la hausse semble progressivement se tasser.

L’absentéisme en hausse tendancielle

L’enquête sur les comportements problématiques et l’absentéisme des jeunes Japonais à l’école réalisée pour le du ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies (MEXT) montre qu’en 2024 un nombre record de 353 970 élèves s’est mis en retrait du système éducatif pendant 30 jours ou plus. Avec 7 488 élèves de plus qu’en 2023, la hausse est de 2,2 %. C’est la 12e année d’augmentation tendancielle. En dix ans, l’absentéisme a été multiplié par 5,5 au primaire et par 2,2 au collège.

Par niveau, le ministère recense 137 704 absentéistes au primaire (5,6 % de plus qu’en 2023) et 216 266 au collège (augmentation de 0,1 %), ce qui représente 3,9 % de l’ensemble des élèves scolarisés en 2024. Les raisons les plus fréquemment citées sont le « manque de motivation » (30,1 %), un « rythme de vie inadapté » (25,0 %), de l’« anxiété ou de la dépression » (24,3 %), de « mauvais résultats scolaires ou des devoirs non rendus » (15,6 %) ou des « problèmes de relations humaines autres que le harcèlement » (13,2 %). La pandémie semble avoir créé un précédent et suscité une certaine tolérance de l’institution et des familles à l’absentéisme désormais accepté comme un bon moyen pour « récupérer ».

Dans l’ensemble (primaire et collège confondus), 38,6 enfants sur 1 000 ont pratiqué l’absentéisme en 2024 et 191 958 élèves se sont absentés plus de 90 jours (54,2 % des absentéistes).

Données utilisées

« Comportements problématiques et l’absentéisme à l’école » (en japonais), du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies

(Photo de titre : Pixta)