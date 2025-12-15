L’industrie du tourisme au Japon souffre du manque du main-d’œuvre

Japan Data

Un sondage s’est penché sur les défis majeurs de l’industrie du tourisme au Japon, en interrogeant environ 1 600 personnes.

Les bas salaires sont un obstacle

Une enquête a été menée en ligne par le centre de recherche sur le tourisme Jalan entre juillet et septembre 2025 auprès de 1 645 personnes.

Il se trouve que 48,6 % ont cité « le manque de main-d’œuvre en première ligne » comme le problème le plus important auquel il faut faire face. Et le peu de personnel qualifié dans la gestion du tourisme a également été pointé par 41,3 % des sondés.

En outre, d’autres défis directement liés au développement durable des destinations touristiques ont été mis en évidence, dont « l’amélioration de l’environnement, notamment les transports et les infrastructures » (47,3 %) et « la création de destinations touristiques durables » (44,2 %).

Comment expliquer ce déficit de personnel ? Parmi les sondés, 37,5 % ont parlé des « bas salaires », tandis que 35,4 % ont dit que « les programmes de formation d’employés avec des compétences spéciales étaient insuffisants ».

Données utilisées

Enquête 2025 sur les défis de l’industrie du tourisme (en japonais) par le centre de recherche sur le tourisme Jalan

