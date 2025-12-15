L’industrie du tourisme au Japon souffre du manque du main-d’œuvre

L’industrie du tourisme au Japon souffre du manque du main-d’œuvreÉconomie Tourisme Travail
Les bas salaires sont un obstacle
Une enquête a été menée en ligne par le centre de recherche sur le tourisme Jalan entre juillet et septembre 2025 auprès de 1 645 personnes.
Il se trouve que 48,6 % ont cité « le manque de main-d’œuvre en première ligne » comme le problème le plus important auquel il faut faire face. Et le peu de personnel qualifié dans la gestion du tourisme a également été pointé par 41,3 % des sondés.
En outre, d’autres défis directement liés au développement durable des destinations touristiques ont été mis en évidence, dont « l’amélioration de l’environnement, notamment les transports et les infrastructures » (47,3 %) et « la création de destinations touristiques durables » (44,2 %).
Comment expliquer ce déficit de personnel ? Parmi les sondés, 37,5 % ont parlé des « bas salaires », tandis que 35,4 % ont dit que « les programmes de formation d’employés avec des compétences spéciales étaient insuffisants ».
Données utilisées
- Enquête 2025 sur les défis de l’industrie du tourisme (en japonais) par le centre de recherche sur le tourisme Jalan
(Photo de titre : Pixta)