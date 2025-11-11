Épidémie de grippe au Japon : certaines régions proches du seuil d’alerte

Japan Data

Le nombre important de nouveaux cas de grippe dans la semaine du 27 octobre au 2 novembre indique la possibilité d’une épidémie majeure a venir pour cet hiver au Japon.

Selon les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le nombre de nouveaux cas de grippe signalés dans 3 000 établissements médicaux à travers le pays entre le 27 octobre et le 2 novembre 2025 s’élevait à 57 424.

Par établissement médica, le nombre de nouveaux cas est passé de 6,29 la semaine précédente à 14,90, soit 2,37 fois plus, dépassant ainsi le seuil d’alerte (10 cas) indiquant la possibilité d’une épidémie majeure dans les quatre semaines.

Parmi les 47 préfectures du Japon, Miyagi (28,58), Kanagawa (28,47) et Saitama (27,91) approchent le niveau d’alerte (qui est de 30). Chiba (25,04) et Tokyo (23,69) dépassent également les 20 cas, ce qui indique une propagation de l’infection dans la région métropolitaine. Au total, 25 préfectures ont dépassé le seuil des 10 cas, dont Hokkaidô (24,99 cas) et Okinawa (23,80 cas).

Au niveau national, 2 307 établissements scolaires, dont des crèches, des jardins d’enfants, des écoles primaires et des collèges, ont pris des mesures telles que la fermeture des écoles ou des classes.

(Photo de titre : Pixta)