Troubles mentaux au travail : les jeunes salariés japonais restent les plus vulnérables

Une enquête effectuée auprès des entreprises cotées au Japon a montré que les employés de moins de trente ans sont particulièrement susceptibles d’être confrontés à des problèmes de santé mentale.

Des niveaux de stress élevés qui continuent de grimper

D’après une enquête sur le personnel des ressources humaines dans des entreprises cotées au Japon, les employés de moins de trente ans sont particulièrement susceptibles de connaître des problèmes de santé mentale en relation avec leur travail. Le pourcentage était de 37,6 %, soit le double de ce qu’il était en 2014.

Le Centre de productivité du Japon a mené cette enquête par courrier et en ligne en juillet et en août 2025, adressée à 2 814 entreprises cotées (à l’exception des marchés émergents), et a reçu 171 réponses valides (un pourcentage de 6,1 %)

Il s’agit de la seconde enquête consécutive indiquant que les employés les plus jeunes sont les plus nombreux à avoir des problèmes de santé mentale. Jusqu’en 2010, les résultats indiquaient que les employés âgés d’une trentaine d’années étaient les plus susceptibles d’expérimenter ce genre de problèmes, mais un tournant significatif a été observé à partir de 2012. En 2023, une augmentation sensible s’est produite dans les réponses parmi les employés de moins de trente ans.

Le Centre de productivité du Japon a noté que « les jeunes gens qui ont commencé à travailler en entreprise durant la pandémie de Covid-19 peuvent se sentir plus isolés et solitaires, car le travail à distance les a rendus incapables de développer des relations interpersonnelles et des compétences suffisantes en matière de travail. »

En outre, 39,2 % des entreprises ont déclaré que les problèmes de santé mentale étaient « en augmentation » durant les trois dernières années, se poursuivant à un niveau élevé, comparable à celui observé au moment de la dernière enquête. Le pourcentage d’entreprises disant que les problèmes de santé mentale étaient « en diminution » est également en baisse, suscitant des inquiétudes sur le fait que les méthodes conventionnelles d’approche de ces problèmes pourraient ne plus fonctionner.

Données utilisées

Enquête concernant les mesures face aux troubles mentaux (en japonais), par le Centre de productivité du Japon

