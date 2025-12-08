Augmentation de la taxe de départ du Japon : comparaison avec d’autres pays et régions

Japan Data

Le gouvernement japonais envisage d’augmenter la taxe de départ afin de dégager de nouveaux fonds pour faire face aux problèmes liés au surtourisme. En comparant à d’autres pays et régions, cette somme est actuellement assez basse.

L’augmentation de la taxe est prévue

Le gouvernement japonais envisage d’augmenter la taxe de départ (shukkoku-zei), actuellement fixée à 1 000 yens par personne (5,5 euros), qui est payée lorsque l’on sort du pays. Les recettes supplémentaires serviraient à lutter contre les conséquences du surtourisme, comme les embouteillages ou la gestion des déchets.

Le graphique ci-dessous compare cette taxe à celles pratiquées dans d’autres pays et régions (converties en yens). Aux États-Unis, elle s’élève à environ 3 400 yens, contre 2 400 yens à Hong Kong. Au Japon, elle pourrait être relevée à 3 000 yens. Comme cette taxe concerne aussi bien les citoyens japonais que les visiteurs étrangers, une réduction du coût de délivrance des passeports est envisagée afin d’en atténuer l’impact pour les résidents.

L’exécutif prévoit également d’augmenter sensiblement, dès avril 2026, les frais de demande de visa pour les visiteurs venant de pays n’ayant pas conclu d’accord réciproque d’exemption de visa de courte durée avec le Japon. Les tarifs actuels, à savoir 3 000 yens pour un visa à entrée unique et 6 000 yens pour un visa à entrées multiples, n’ont pas changé depuis plus de quarante ans.

Par ailleurs, à partir d’avril 2028, le Japon introduira aussi un système d’autorisation de voyage électronique, similaire à ceux déjà utilisés dans plusieurs pays occidentaux, pour les voyageurs provenant de pays ou régions dispensés de visa pour les courts séjours. Ces derniers devront déposer une demande en ligne avant leur arrivée pour les contrôles d’immigration. Le montant des frais liés à ce dispositif n’a pas encore été fixé.

