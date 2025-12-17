Japan Data

Quels sont les sportifs préférés des jeunes Japonais ? Voici le sujet de ce sondage effectué tous les deux ans.

Des athlètes nationaux et internationaux

Dans une enquête menée en juin et juillet 2025 par la Fondation Sasakawa pour le Sport (SSF), 1 438 hommes et femmes âgés de 12 à 21 ans résidant au Japon ont été interrogés sur leur sportif préféré. Ohtani Shôhei, star des Dodgers en Ligue majeure de baseball (MLB), arrive en tête, suivi des volleyeurs Ishikawa Yûki et Takahashi Ran.

Réalisée tous les deux ans, cette enquête en est à sa quatrième édition consécutive plaçant Ohtani au premier rang, après celles de 2019, 2021 et 2023. Il recueille 19,9 % des voix, soit 15,4 points d’avance sur le deuxième.

Les résultats reflètent sans doute l’exposition médiatique constante dont bénéficie Ohtani à la télévision, dans la presse et sur Internet. En septembre 2024, il était devenu le premier joueur de l’histoire de la MLB à réussir « 50 home runs et 50 bases volées », et il a pleinement repris cette saison son rôle de nitôryû, endossant à la fois les rôles de lanceur et de frappeur.

Ishikawa Yûki, deuxième du classement, évolue au sein du puissant club de Pérouse en Serie A italienne, la ligue de volley-ball la plus prestigieuse du monde. Takahashi Ran (troisième place) et le basketteur Kawamura Yûki (quatrième) ont connu une progression notable, après avoir occupé respectivement les huitième et dixième places lors du précédent sondage. Les footballeurs Mitoma Kaoru et Lionel Messi se partagent la cinquième place. Déjà bien classés dans l’enquête précédente (deuxième et troisième), ils confirment ainsi leur popularité déjà solidement établie.

Athlète (sport) (% de votes) Ohtani Shôhei (baseball) 19,9 Ishikawa Yûki (volley) 4,5 Takahashi Ran (volley) 3,2 Kawamura Yûki (basket) 2,8 Mitoma Kaoru (football) 1,7 Lionel Messi (football) 1,7 Kubo Takefusa (football) 1,3 Stephen Curry (basket) 1,3 Ishikawa Mayu (volley) 1,2 Sakamoto Hayato (baseball) 1,2 Shûtô Ukyô (baseball) 1,2 Nishida Yûji (volley) 1,2 Hayata Hina (tennis de table) 1,2

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de la Fondation Sasakawa pour le Sport.

Données utilisées

Enquête sur les athlètes favoris des jeunes Japonais (en japonais), par la Fondation Sasakawa pour le Sport

(Photo de titre : Ohtani Shôhei donne un discours au Stade Dodger, après la parade de victoire des Worlds Series 2025, le 3 novembre, AFP/Jiji)