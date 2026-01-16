Alerte sur la santé des enfants au Japon : mauvaises habitudes alimentaires et manque de sommeil

Japan Data

Une étude réalisée au Japon auprès d’enseignants et de médecins tire la sonnette d’alarme concernant la santé des enfants. Deux points inquiétants sont relevés : des régimes alimentaires peu équilibrés et un manque de sommeil.

Repas peu équilibrés et manque de sommeil

3A-life, un fabricant de compléments alimentaires basé à Tokyo, a mené une étude sur le mode de vie et les habitudes alimentaires des enfants au Japon. 506 enseignants d’écoles primaires et de collèges et 503 médecins ont été interrogés.

L’enquête s’est tout d’abord intéressée à l’évolution du style de vie des enfants ces dernières années. Plus de 80 % des sondés ont cité une augmentation des repas peu équilibrés, un manque de sommeil et des allergies alimentaires. L’étude pointe également une qualité de vie médiocre ; certains enfants ont des rythmes de vie plus difficiles et plus stressants que les adultes en raison des cours du soir ou encore de cours particuliers qui se poursuivent jusque tard dans la nuit. Ils sont par ailleurs nombreux à ne pas prendre de petit-déjeuner et à ne pas manger de repas faits maison.

Des enseignants ont indiqué que ce type de changements dans le mode de vie des enfants entraîne un manque de force physique (82,2 %), une moins bonne capacité à se concentrer (80,8 %) et une instabilité émotionnelle accrue (77,1 %).

90 % des médecins interrogés ont cité une hygiène de vie dangereuse pour la santé des enfants. Selon eux, des heures de repas irrégulières, un régime alimentaire peu équilibré et un manque de sommeil ont un impact négatif sur leur développement.

Si les enseignants ont conscience de ces problèmes, plus 60 % d’entre eux ont pointé les limites des écoles en matière d’éducation à la santé. Par ailleurs, certains ont mentionné des problèmes liés non plus aux enfants mais aux parents et aux représentant légaux, tels que privilégier des repas faciles à manger plutôt que des repas équilibrés ou encore compter sur les repas servis à l’école et ne cuisiner que des repas simples à la maison. Cette étude semble montrer que toute amélioration de la situation nécessitera la coopération mais également la compréhension des familles.

