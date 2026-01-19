Classement des pays dans la transformation numérique : où se trouve le Japon ?

Japan Data

Le Japon figure dans le top 10 du World Digital Government Ranking, qui évalue le niveau de numérisation de la gouvernance et des services publics des pays.

Chaque année (à l’exception de 2020 en raison de la crise sanitaire), l’Institut de la gouvernance numérique de l’Université Waseda publie son classement des pays et régions du monde selon le degré d’utilisation des technologies numériques dans leur gouvernance. La 20e édition a été dévoilée en novembre dernier.

L’enquête propose une analyse multidimensionnelle des avancées réalisées dans les fonctions administratives numériques essentielles à la vie quotidienne des citoyens. Elle s’appuie sur dix indicateurs clés, parmi lesquels figurent notamment « l’infrastructure réseau » et « la contribution à la réforme administrative et fiscale ». Sur cette base, chaque pays ou région fait l’objet d’une évaluation et se voit attribuer une note globale.

Le Japon est ainsi passé de la onzième à la neuvième place par rapport à l’année précédente (sur 66 pays et régions). Cette progression suggère que l’Agence numérique, désormais dans sa cinquième année d’existence, commence à produire des résultats tangibles. Néanmoins, les structures bureaucratiques hiérarchiques demeurent un obstacle à surmonter. Par ailleurs, des politiques supplémentaires sont nécessaires afin de permettre aux citoyens de percevoir pleinement les avantages et la praticité de la carte My Number (qui est un système de numéro individuel d’immatriculation au régime de sécurité sociale et au régime fiscal).

En 2025, le pays le mieux classé est la Grande-Bretagne, saluée pour ses politiques numériques qui lui permettent de conserver son statut de leader dans les domaines des sciences et des technologies, tout en intégrant des considérations d’inclusion sociale et de durabilité. La Finlande, pour sa part, a progressé de la dix-septième à la dixième place. Par ailleurs, d’autres pays à la population relativement réduite, tels que le Danemark, Singapour et l’Estonie, ont également démontré l’ampleur de leurs capacités.

