La carte et la situation des centrales nucléaires japonaises en 2025

Japan Data

Après plus d’une décennie de politiques visant à réduire au minimum le recours au nucléaire, le Japon a décidé de changer de cap. Il encourage désormais l’exploitation de ses centrales existantes afin de répondre à une demande d’électricité en forte hausse, notamment liée aux centres de données pour l’intelligence artificielle.

La demande en énergie de l’IA accélère les redémarrages nucléaires

Le réacteur n°6 de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, exploitée par la Compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco), devrait devenir le premier réacteur du groupe à reprendre du service depuis son arrêt consécutif à l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi en mars 2011. Le 21 novembre dernier, le gouverneur de la préfecture de Niigata, Hanazumi Hideyo, a approuvé ce redémarrage. Si les inspections se déroulent sans problème, le réacteur pourrait entrer en fonctionnement avant fin mars 2026.

Face à une augmentation attendue de la consommation d’électricité, due notamment à la multiplication des centres de données nécessaires au développement des services d’intelligence artificielle générative, le gouvernement a indiqué dans son plan énergétique de base, approuvé par le cabinet en février, qu’il entendait faire un usage maximal des centrales nucléaires existantes. L’objectif fixé est de porter la part du nucléaire, actuellement inférieure à 10 % de l’énergie totale produite, à environ 20 % d’ici l’exercice fiscal 2040.

Depuis la catastrophe de 2011, seuls 14 des 36 réacteurs nucléaires existants, y compris ceux en cours de construction, ont été remis en service. Dans l’est du Japon, seul le réacteur n°2 de la centrale nucléaire d’Onagawa, exploitée par la Compagnie d’électricité du Tôhoku, est actuellement en fonctionnement.

En août, le gouvernement a annoncé l’extension de son soutien financier aux collectivités locales situées à proximité des centrales nucléaires, en élargissant le périmètre concerné de 10 à 30 kilomètres autour des sites. Lors de l’assemblée préfectorale de Niigata en octobre, il a également été précisé que l’État prendrait en charge l’intégralité des coûts de construction des voies d’évacuation autour de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa. De son côté, Tepco a annoncé une contribution de 100 milliards de yens (545 millions d’euros) afin de favoriser la création de nouvelles entreprises et d’emplois. Le gouvernement préfectoral de Niigata a validé ces mesures et accepté le redémarrage de la centrale.

Les principales évolutions depuis le grand séisme et tsunami du 11 mars 2011

Novembre 2025 Le gouverneur de Niigata, Hanazumi Hideyo, approuve le redémarrage de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa exploitée par Tepco. La reprise de l’exploitation pourrait intervenir, au plus tôt, avant fin mars prochain. Il s’agira de la première centrale nucléaire de Tepco à être remise en service depuis l’accident nucléaire de Fukushima en 2011.

Février 2025 Le gouvernement approuve un nouveau plan énergétique de base. La mention visant à « réduire au minimum la dépendance au nucléaire », présente dans le document depuis 2014, est supprimée au profit d’une formulation affirmant la volonté de faire un usage maximal des centrales existantes.

Décembre 2024 Le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Shimane, exploitée par la Compagnie d’électricité du Chûgoku, reprend son exploitation.

Octobre 2024 (1) Le réacteur n°2 de la centrale nucléaire d’Onagawa, exploitée par la Compagnie d’électricité du Tôhoku, reprend son exploitation. Il s’agit de la première centrale de l’Est du Japon à redémarrer depuis le grand séisme de 2011.

Octobre 2024 (2) L’Autorité de régulation nucléaire approuve la poursuite de l’exploitation de la centrale nucléaire de Takahama, dans la préfecture de Fukui, exploitée par la Compagnie d’électricité du Kansai. Cette centrale, la plus ancienne du Japon, aura atteint 50 ans d’exploitation en novembre 2024. C’est la première fois qu’une installation de plus de 50 ans reçoit une autorisation d’exploitation dans le cadre du système actuel.

Septembre 2023 Le réacteur n° 2 de la centrale de Takahama (Kansai Electric Power Company), qui a été mis en service il y a 47 ans, a repris les opérations.

Août 2023 Les eaux traitées contenant du tritium radioactif, qui s’étaient accumulées dans le réacteur n° 1 de la centrale de Fukushima Daiichi, commencent à être rejetées dans le Pacifique. (Voir article lié)

Juillet 2023 Le réacteur n° 1 de la centrale de Takahama, mis en service il y a 48 ans, reprend du service après une interruption de 12 ans.

Mai 2023 Promulgation du projet de loi pour la transition verte et la décarbonisation de la production électrique. Afin de garantir un approvisionnement stable en électricité et en décarboner la production, les règles de sécurité stipulant que la période d’exploitation des réacteurs est « en principe de 40 ans et de 60 ans au maximum » sont changées, il est désormais possible de les exploiter sur plus de 60 ans.

Août 2022 Tepco a débuté la construction d’installations permettant de rejeter dans l’océan Pacifique l’eau traitée après la catastrophe nucléaire.

Juin 2022 Approbation par le gouverneur de la préfecture de Shimane, Maruyama Tatsuya, du redémarrage de la centrale nucléaire de Shimane (Chûgoku Electric Power Company).

Mai 2022 Approbation par l’Autorité de Sûreté Nucléaire d’un projet de rapport d’examen estimant approprié le plan de Tepco de la mise en place d’installations pour le rejet en mer des eaux traitées contenant du tritium radioactif généré par la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Il s’agit de diluer l’eau avec de l’eau de mer de façon à réduire la concentration de tritium à moins de 1/40 de la norme légale et de la rejeter à environ 1 km des côtes par un tunnel sous-marin nouvellement construit. (Voir article lié)

Juin 2021 Redémarrage de la centrale nucléaire de Mihama (Kansai Electric Power Company) pour la première fois depuis son arrêt pour une inspection de routine dix ans auparavant (exploitation interrompue en octobre de la même année pour non mise en œuvre des mesures antiterroristes dans les délais).

Avril 2021 (1) Annonce par le gouverneur de Fukui, Sugimoto Tatsuji, de l’approbation de la remise en service du réacteur n° 3 de Mihama et des réacteurs n°1 et n°2 de Takahama, tous trois exploités depuis plus de 40 ans par la Kyûshû Electric Power Company. C’est la première fois depuis l’accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi que les autorités locales approuvent le redémarrage d’une centrale nucléaire au-delà de 40 ans, sa durée de vie.

Avril 2021 (2) Décision par le gouvernement de diluer l’eau contenant du tritium qui continue de s’accumuler à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. L’eau traitée sera ensuite rejetée dans l’océan.

Novembre 2020 Feu vert du gouverneur de Miyagi, Murai Yoshihiro, pour la remise en service de la centrale nucléaire d’Onagawa (Tôhoku Electric Power Company). Il s’agit de la première approbation pour un réacteur à eau bouillante, le même type que celui de la centrale de Fukushima Daiichi où s’est produit l’accident. Objectif de la Tôhoku Electric Power Company ; commencer l’exploitation après l’exercice 2020.

Juillet 2018 Approbation par le Cabinet du cinquième plan de base énergétique. Objectif : l’énergie nucléaire doit représenter entre 20 à 22 % de la production d’électricité en 2030.

Mars/Juin 2018 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire de Genkai (Kyûshû Electric Power Company).

Mars/Mai 2018 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire d’Ôi.

Août 2016 Remise en service du réacteur n° 3 de la centrale nucléaire d’Ikata (Shikoku Electric Power Company).

Janvier/Février 2016 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire de Takahama (Kansai Electric Power Company).

Août/Octobre 2015 Remise en service des réacteurs n°1 et n°2 de la centrale nucléaire de Sendai (Kyûshû Electric Power Company), les premiers depuis l’introduction des nouvelles normes, après une période de près deux ans sans production d’énergie nucléaire.

Avril 2014 Approbation par le Cabinet du quatrième plan énergétique de base. Il considère les centrales nucléaires comme une importante source d’énergie de base, tout en s’engageant à réduire autant que possible la dépendance à l’égard de l’énergie nucléaire, par l’introduction des énergies renouvelables.

Septembre 2013 Inspection régulière des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire d’Ôi. La production d’électricité nucléaire est à nouveau à zéro.

Juillet 2013 Dans les centrales nucléaires, introduction de nouvelles normes concernant les catastrophes naturelles et les attaques terroristes.

Septembre 2012 Création de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

Juillet 2012 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire d’Ôi (Kansai Electric Power Company), après une période de deux mois sans production d’énergie nucléaire au Japon.

Juin 2012 Limitation de la période d’exploitation des centrales nucléaires à 40 ans, en principe.

Mai 2012 Suspension du réacteur n° 3 à la centrale nucléaire de Tomari (Hokkaidô Electric Power Company). Pour la première fois en 42 ans, aucune centrale nucléaire n’est en service au Japon.

Mars 2011 Grand tremblement de terre de l’Est du Japon et accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Sources des données

Données sur les centrales nucléaires japonaises (en japonais) de la Fédération des compagnies électriques du Japon

Données sur les centrales nucléaires japonaises (en japonais) de la Fédération des compagnies électriques du Japon Données sur la politique nucléaire du Japon (en japonais) de l’Agence pour les ressources naturelles et l’énergie

(Photo de titre : la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, dans la préfecture de Niigata. Pixta)