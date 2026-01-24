Classement mondial 2025 des compétences en anglais : la dégringolade du Japon

Japan Data

Les résultats de l’enquête portant sur les performances en anglais de 123 pays et territoires non anglophones ont classé le Japon à la 96e place, ce qui est extrêmement faible.

Dans son enquête réalisée en 2025, Education First (EF), une entreprise spécialisée dans l’enseignement des langues dont le siège est en Suisse, a classé 123 pays et régions n’ayant pas l’anglais pour langue maternelle en fonction de leurs performances dans la langue de Shakespeare. Le Japon se classe au 96e rang mondial, et occupe également la 17e place sur 25 pays et régions de la zone Asie. Le pays figure ainsi dans la catégorie la plus basse des cinq niveaux de compétence établis par l’étude, catégorie intitulée « niveau de maîtrise très faible », qui regroupe les pays classés entre la 95e et la 123e place.

L’enquête a compilé les données d’environ 2,2 millions de personnes dans le monde ayant répondu aux tests gratuits proposés en ligne, afin d’établir son classement des pays en fonction de « l’indice de performance en anglais » (EPI). Pour la première fois, cette édition intègre des évaluations de l’expression orale et de l’expression écrite, en plus la lecture et de l’écoute.

La répartition régionale des participants était la suivante : Asie (39 %), Amérique latine (31 %), Europe (16 %), Afrique (11 %) et Moyen-Orient (3 %). L’âge moyen des personnes ayant passé le test était de 26 ans.

Parmi les pays dont le niveau de maîtrise de l’anglais est similaire à celui du Japon, on trouve la Mongolie (95e), l’Afghanistan (96e) et le Cameroun (98e). Le Japon occupait la 14e place lors de la première enquête en 2011, mais son classement a baissé à mesure que le nombre de pays participants, initialement environ 40, a progressivement augmenté.

Les Pays-Bas demeurent le pays où la maîtrise de l’anglais est la plus élevée, un classement inchangé par rapport à l’année précédente. La majorité des pays figurant dans les catégories « niveau de maîtrise très élevé » (1ere à 9e places) et « niveau de maîtrise élevé » (10e à 32e places) sont européens. La France est 38e.

En Asie, la Malaisie arrive en tête du classement (24e), devant les Philippines (28e) et Hong Kong (39e). La Corée du Sud se situe au 48e rang, l’Inde au 74e et la Chine au 86e.

Education First souligne par ailleurs que « la dernière amélioration globale de la maîtrise de l’anglais remonte à 2020, et la situation actuelle est marquée par une stagnation ». Depuis la crise sanitaire, en particulier, le niveau d’anglais des jeunes âgés de 18 à 25 ans ne s’est pas redressé et, dans cette édition 2025, leurs scores ont reculé dans un nombre encore plus important de pays.

Performances en anglais en 2025, classement par pays

(Pays non anglophones. Après la 15e place seuls les pays de la zone Asie sont mentionnés)

1 Pays-Bas 2 Croatie 3 Autriche 4 Allemagne 5 Norvège 6 Portugal 7 Danemark 8 Suède 9 Belgique 10 Slovaquie 11 Roumanie 12 Finlande 13 Afrique du Sud 14 Zimbabwe 15 Pologne

24 Malaisie 28 Philippines 48 Corée du Sud 58 Népal 62 Bangladesh 64 Vietnam 67 Pakistan 73 Sri Lanka 74 Inde 79 Bhoutan 80 Indonesie 86 Chine 88 Laos 91 Turkmenistan 96 Japon

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base des données d’Education First.

Données utilisées

Indice de performances en anglais, par Education First

(Photo de titre : Pixta)