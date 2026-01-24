Classement mondial 2025 des compétences en anglais : la dégringolade du Japon

Classement mondial 2025 des compétences en anglais : la dégringolade du JaponSociété Éducation
Dans son enquête réalisée en 2025, Education First (EF), une entreprise spécialisée dans l’enseignement des langues dont le siège est en Suisse, a classé 123 pays et régions n’ayant pas l’anglais pour langue maternelle en fonction de leurs performances dans la langue de Shakespeare. Le Japon se classe au 96e rang mondial, et occupe également la 17e place sur 25 pays et régions de la zone Asie. Le pays figure ainsi dans la catégorie la plus basse des cinq niveaux de compétence établis par l’étude, catégorie intitulée « niveau de maîtrise très faible », qui regroupe les pays classés entre la 95e et la 123e place.
L’enquête a compilé les données d’environ 2,2 millions de personnes dans le monde ayant répondu aux tests gratuits proposés en ligne, afin d’établir son classement des pays en fonction de « l’indice de performance en anglais » (EPI). Pour la première fois, cette édition intègre des évaluations de l’expression orale et de l’expression écrite, en plus la lecture et de l’écoute.
La répartition régionale des participants était la suivante : Asie (39 %), Amérique latine (31 %), Europe (16 %), Afrique (11 %) et Moyen-Orient (3 %). L’âge moyen des personnes ayant passé le test était de 26 ans.
Parmi les pays dont le niveau de maîtrise de l’anglais est similaire à celui du Japon, on trouve la Mongolie (95e), l’Afghanistan (96e) et le Cameroun (98e). Le Japon occupait la 14e place lors de la première enquête en 2011, mais son classement a baissé à mesure que le nombre de pays participants, initialement environ 40, a progressivement augmenté.
Les Pays-Bas demeurent le pays où la maîtrise de l’anglais est la plus élevée, un classement inchangé par rapport à l’année précédente. La majorité des pays figurant dans les catégories « niveau de maîtrise très élevé » (1ere à 9e places) et « niveau de maîtrise élevé » (10e à 32e places) sont européens. La France est 38e.
En Asie, la Malaisie arrive en tête du classement (24e), devant les Philippines (28e) et Hong Kong (39e). La Corée du Sud se situe au 48e rang, l’Inde au 74e et la Chine au 86e.
Education First souligne par ailleurs que « la dernière amélioration globale de la maîtrise de l’anglais remonte à 2020, et la situation actuelle est marquée par une stagnation ». Depuis la crise sanitaire, en particulier, le niveau d’anglais des jeunes âgés de 18 à 25 ans ne s’est pas redressé et, dans cette édition 2025, leurs scores ont reculé dans un nombre encore plus important de pays.
Performances en anglais en 2025, classement par pays
(Pays non anglophones. Après la 15e place seuls les pays de la zone Asie sont mentionnés)
|1
|Pays-Bas
|2
|Croatie
|3
|Autriche
|4
|Allemagne
|5
|Norvège
|6
|Portugal
|7
|Danemark
|8
|Suède
|9
|Belgique
|10
|Slovaquie
|11
|Roumanie
|12
|Finlande
|13
|Afrique du Sud
|14
|Zimbabwe
|15
|Pologne
|24
|Malaisie
|28
|Philippines
|48
|Corée du Sud
|58
|Népal
|62
|Bangladesh
|64
|Vietnam
|67
|Pakistan
|73
|Sri Lanka
|74
|Inde
|79
|Bhoutan
|80
|Indonesie
|86
|Chine
|88
|Laos
|91
|Turkmenistan
|96
|Japon
Source : tableau établi par Nippon.com sur la base des données d’Education First.
Données utilisées
- Indice de performances en anglais, par Education First
(Photo de titre : Pixta)