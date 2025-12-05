« Le maître de kabuki » rentre dans l’histoire : le top 10 des films japonais les plus rentables au niveau national

Japan Data

Le maître de kabuki, qui raconte l’histoire de deux amis et rivaux dans le monde du kabuki, est devenu le film en prise de vues réelles le plus rentable au box-office japonais, établissant un nouveau record pour la première fois en plus de 20 ans.

La Tôhô a annoncé que Le maître de kabuki (titre original : Kokuhô) avait généré 17,38 milliards de yens (95,9 millions d’euros) de recettes au box-office à la date du 24 novembre 2025, devenant ainsi le film le plus rentable de l’histoire du Japon. Il dépasse de peu Odoru daisôsasen The Movie 2 – Rainbow Bridge wo Fuusa Seyo! (titre anglais : Bayside Shakedown 2), sorti en 2003, qui avait enregistré 17,35 milliards de yens de recettes.

Plus de 12,3 millions de spectateurs ont vu Kokuhô en salle, soit près d’un Japonais sur trois.

Réalisé par Lee Sang-il, le film est adapté du roman éponyme de Yoshida Shûichi. Yoshizawa Ryô y incarne Kikuo, né dans une famille de yakuzas mais élevé par un acteur de kabuki issu d’une lignée prestigieuse, aux côtés de son propre fils, Shunsuke, interprété par Yokohama Ryûsei. L’intrigue épique s’étend sur cinquante ans et suit les trajectoires artistiques respectives de ces deux amis devenus rivaux. Le titre original Kokuhô renvoie aux « trésors nationaux », un surnom honorifique donné aux plus grands acteurs de kabuki.

Le maître de kabuki a également été sélectionné pour représenter le Japon dans la catégorie du Meilleur film international aux Oscars (15 mars 2026).

Les plus gros succès japonais au box-office national

(Les données proviennent la société Kôgyô Tsûshinsha, spécialisée dans les statistiques cinématographiques, à la date du 24 novembre 2025. Les œuvres marquées d’une étoile sont des films d’animation.)

★ Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba — Le train de l’infini (2020), 40,8 milliards de yens ★ Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba — La forteresse infinie (2025), 38,2 milliards de yens ★ Le voyage de Chihiro (2001), 31,7 milliards de yens ★ Your Name (2016), 25,2 milliards de yens ★ One Piece Film Red (2022), 20,3 milliards de yens ★ Princesse Mononoké (1997), 20,2 milliards de yens ★ Le Château ambulant (2004), 19,6 milliards de yens Le maître de kabuki (2025), 17,4 milliards de yens Bayside Shakedown 2 (2003), 17,4 milliards de yens ★ The First Slam Dunk (2022), 16,7 milliards de yens



(© Yoshida Shūichi/Asahi Shimbun Publications; © 2025 Kokuhō Production Committee)

Données utilisées

Les meilleurs films au box-office (en japonais), par la société Kôgyô Tsûshinsha.

(Photo de titre : © Yoshida Shūichi/Asahi Shimbun Publications; © 2025 Kokuhō Production Committee)