Les comportements négatifs au travail : quelles conséquences sur les employés ?

Un comportement négatif au travail, comme des paroles brusques ou un manque de gratitude, peut inciter certains employés à quitter leur entreprise, tel que le montre cette enquête.

Les conséquences d’un comportement négatif

Un comportement négatif envers un employé peut le pousser à quitter son travail, même si ce n’est pas du harcèlement. Corner, une entreprise basée à Tokyo, qui propose des solutions à des problèmes de ressources humaines, a mené une enquête en septembre 2025 portant sur les propos ou les comportements négatifs au travail. Les informations de 312 employés de bureau réguliers âgés entre 20 et 50 ans dans tout le Japon ont été recueillies (hommes et femmes confondus).

Les personnes ont été interrogées sur le type et la fréquence des comportements négatifs dont elles ont fait l’objet les six derniers mois. Les cas les plus fréquemment cités impliquaient des « paroles brusques ou autoritaires » (78 %) et un « manque de gratitude ou de reconnaissance » (77,6 %). Par ailleurs, s’agissant de la fréquence, plus de 40 % des personnes interrogées ont confié avoir été confrontées à l’une de ces formes de comportements négatifs au moins une fois par semaine.

Dans de nombreux cas, les comportements négatifs reflétaient des points de vue différents, un manque de temps ou une pénurie de personnel et des différences hiérarchiques. Le plus souvent, ces commentaires ou ces comportements grossiers émanaient d’un supérieur direct ou d’un cadre supérieur.

Un comportement négatif sur le lieu de travail a un impact sur la motivation des employés. Une baisse comprise entre 25 % et 30 % de la satisfaction au travail, de la productivité et de la confiance dans l’organisation a été constatée. Ce phénomène est également à l’origine d’un stress remarquablement accru chez les employés et leur souhait de quitter leur entreprise.

Données utilisées

Enquête sur les comportements ou propos négatifs sur le lieu de travail (en japonais) menée par Corner

(Photo de titre : Pixta)