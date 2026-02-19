Nouveau record du nombre d’apprenants en japonais sur l’Archipel

Japan Data

Dans l’Archipel, près de 300 000 personnes étrangères apprennent la langue japonaise. C’est ce que révèle une récente enquête gouvernementale. Et plus de la moitié des enseignants sont des bénévoles.

Augmentation du nombre de personnes étudiant le japonais

Une étude menée par le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) révèle que 294 198 personnes de nationalité étrangère apprenaient le japonais au Japon, à la date de novembre 2024, soit 30 000 de plus que l’année précédente. Ce chiffre n’a jamais été aussi élevé.

Cette enquête a été menée tout au long de l’année fiscale 2024 (avril 2024-mars 2025) auprès d’étudiants inscrits dans des universités ou des écoles de langue désignées par le ministère de la Justice, ou qui suivent des cours de japonais dispensés par des collectivités locales ou des organismes privés. L’Archipel compte actuellement 2 669 établissements et installations où il est possible d’apprendre la langue japonaise.

Selon la précédente enquête menée en 2019, juste avant la crise sanitaire, 277 857 personnes étudiaient le japonais dans l’Archipel, alors déjà un record. Ce chiffre a été multiplié par cinq depuis 1990, où elles étaient à peine 60 000.

L’écrasante majorité (192 525, soit 65 %) étaient des étudiants qui participaient à un programme d’échange. Par ailleurs, 6,6 % étaient des professionnels ainsi que des membres de leur famille, 4,5 % des stagiaires et des personnes en apprentissage technique, 2,3 % des conjoints de ressortissants japonais et 1,1 %. des personnes d’origine japonaise ainsi que des membres de leur famille. S’agissant de la durée de leur séjour dans l’Archipel, 37,2 % sont au Japon depuis moins d’un an et 26,3 % depuis entre un et trois ans. Plus de 60 % des apprenants sont au Japon depuis une durée maximum de trois ans.

S’agissant des pays et régions d’origine des apprenants, 85 % viennent du continent asiatique. Les Chinois sont les plus nombreux, avec 78 821 personnes, suivie du Népal, du Vietnam, du Myanmar et du Sri Lanka.

Plus de la moitié des enseignants sont des bénévoles

Au Japon, 50 309 professeurs enseignaient la langue japonaise, soit 4 000 de plus que l’année précédente. C’est la première fois que ce chiffre dépasse les 50 000. Cependant, seulement 6 847 enseignants, soit 13,6 %, travaillent à temps plein et 26 721, (53,1 %) sont des bénévoles.

À l’échelle nationale, 61,8 % des collectivités locales proposent des cours de japonais. C’est notamment le cas dans toutes les municipalités de la préfecture de Hyôgo, où encore dans celles d’Osaka, Ibaraki et Kanagawa, où 90 % des municipalités donnent la possibilité de prendre des cours pour apprendre la langue japonaise.

Sources des données

Enquête sur le nombre d’apprenants de la langue japonaise au Japon pour l’année scolaire 2024 (en japonais) menée par le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie.

(Photo de titre : Pixta)