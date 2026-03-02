Quelles universités japonaises ont la plus grande notoriété auprès des lycéens ?

Japan Data

Une enquête menée auprès des lycéens japonais a révélé quelles étaient les universités qui jouissaient d’une notoriété très importante, notamment grâce à leur stratégie efficace sur les réseaux sociaux. Dans la région de Tokyo, il s’agit de l’Université Waseda.

Une enquête annuelle menée auprès des élèves de classe terminale au cours de l’année scolaire 2025 a révélé que l’Université Waseda était la plus connue dans la région du Kantô-Kôshin’etsu, centrée sur Tokyo, passant de la deuxième place qu’elle occupait l’année précédente. Dans la région du Kansai (Osaka et les préfectures voisines), l’Université Kindai a quant à elle conservé sa première place pour la quatrième année consécutive.

L’enquête en ligne a été menée par l’institut de recherche Mynavi Shingaku entre juillet et novembre 2025 auprès de 127 815 lycéens de troisième année qui devraient obtenir leur diplôme en mars 2026. Au total, 6 520 réponses valides ont été reçues. Le classement de notoriété par région a été établi sur la base des 4 332 élèves qui avaient l’intention de poursuivre des études supérieures.

L’enquête a porté sur 821 universités à travers le Japon. L’Université Waseda a su attirer l’attention des futurs étudiants en utilisant les réseaux sociaux et des contenus vidéo pour présenter l’atmosphère de son campus et la vie étudiante. De son côté, l’Université Kindai a gagné en popularité grâce à sa stratégie sur les réseaux sociaux et à une méthode originale concernant les relations publiques, ce qui lui a permis d’obtenir l’un des plus grands nombres d’abonnés sur ses comptes officiels.

Ailleurs dans le pays, les universités nationales se sont distinguées comme les établissements ayant la notoriété la plus grande, avec l’Université du Tôhoku en tête dans la région de Hokkaidô (nord) et du Tôhoku (nord-est), l’Université de Nagoya en tête dans la région du Chûgoku (sud-ouest de l’île principale du Japon) et Shikoku (île du sud-ouest), et l’Université du Kyûshû en tête dans la région de Kyûshû (île du sud-ouest) et Okinawa (sud). Cela contraste avec la région du Kantô-Kôshinetsu, où les universités privées occupent les premières places.

Lorsqu’on leur a demandé quels facteurs avaient amélioré l’image de leurs universités préférées, « la diversité des contenus académiques » a été mentionnée le plus souvent, par 67,6 % des personnes interrogées, suivie par « la valeur du nom sur le marché du travail » et « le soutien solide apporté aux étudiants », respectivement à 67,1 % et 61,3 %, reflétant ainsi une tendance pragmatique chez les lycéens.

Données utilisées

Enquête sur la notoriété et l’appréciation des universités en 2025 auprès des lycénes (en japonais) de l’Institut Mynavi Shingaku

