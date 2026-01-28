Les 15 plus grandes agglomérations mondiales : Tokyo à la troisième place

Japan Data

La région métropolitaine de Tokyo est le troisième plus grande agglomération du monde, après Jakarta et Dacca.

Les géants de l’Asie

Selon le rapport des Nations unies Prospects for World Urbanization (édition 2025), la région métropolitaine de Tokyo compte 33,4 millions d’habitants, ce qui la place au 3e rang mondial. Osaka arrive en 25e position avec 13 millions d’habitants, tandis que Nagoya se classe 49e avec une population de 7,1 millions.

La plus grande agglomération urbaine du monde est Jakarta, la capitale indonésienne, qui rassemble 41,9 millions d’habitants, devant Dacca, au Bangladesh, avec 36,6 millions.

Selon la définition des Nations Unies, une « agglomération urbaine » englobe une grande ville et ses vastes zones suburbaines, indépendamment des limites administratives.

En 2005, Tokyo occupait la 1ere place mondiale avec 31,4 millions d’habitants. Les projections à l’horizon 2050 indiquent toutefois un recul de sa population à 30,7 millions, ce qui la ferait descendre à la 7e place du classement.

Parmi les dix premières agglomérations urbaines en 2025, toutes se situent en Asie, à l’exception du Caire, qui occupe la 7e position. Le monde compte aujourd’hui 33 mégapoles de plus de 10 millions d’habitants, un nombre qui devrait atteindre 37 d’ici 2050. Des villes comme Addis-Abeba (Éthiopie), Dar es Salaam (Tanzanie), Hajipur (Inde) et Kuala Lumpur (Malaisie) devraient à leur tour franchir ce seuil.

Données utilisées

World Urbanization Prospects 2025 , par les Nations unies

(Photo de titre : Pixta)