Cerisiers en fleur au Japon : la carte des prévisions 2026

Cette année, les cerisiers fleuriront au Japon un peu plus tôt que d’ordinaire en raison de températures relativement chaudes attendues pour mars et avril. Pour élaborer son projet de voyage, voici la carte des prévisions de la saison 2026.

Une floraison relativement précoce

La Japan Meteorological Corporation (JMC), une société privée prestataire de prévisions météorologiques, a récemment publié les dates estimées de floraison des cerisiers (sakura) pour 2026. Selon elle, si les températures de janvier et février devraient suivre à peu près la tendance d’une année ordinaire, celles-ci seront relativement chaudes en mars et avril. Les périodes de contemplation des arbres fleuris devraient ainsi arriver plus tôt que d’habitude.

Les cerisiers devraient fleurir tout d’abord à Tokyo, Nagoya et Gifu autour du 20 mars, puis quelques jours plus tard à l’ouest de la région métropolitaine. Le phénomène se poursuivra jusqu’aux régions du Hokuriku (côte centre-ouest) et du Tôhoku (nord-est) de la fin mars au début avril, avant d’atteindre l’île septentrionale de Hokkaidô dans les derniers jours d’avril. Ainsi, la floraison à Sapporo n’arrivera qu’environ six semaines après celles dans la capitale, aux alentours du 27 avril.

La JMC effectue ses prévisions sur la base des cerisiers de la variété Somei Yoshino dans environ 1 000 points d’observation disséminés sur l’ensemble du pays, en utilisant une équation complexe tenant compte de facteurs comme les températures pendant les périodes de dormance et de croissance. Vous pouvez consulter les mises à jour sur la floraison des différentes zones sur le site internet Otenki Navigator (en japonais uniquement).

Ressentir le printemps

Les fleurs de cerisier sont l’un des symboles les plus emblématiques du printemps au Japon. La brièveté de leur floraison en a fait, au fil du temps, une métaphore de la beauté éphémère dans la littérature et la culture japonaises. Aujourd’hui, la variété de cerisier la plus répandue est le somei-yoshino, reconnaissable à ses délicates fleurs rose pâle qui s’épanouissent avant l’apparition des nouvelles feuilles, offrant un spectacle visuel saisissant.

Chaque année, de nombreuses personnes participent aux fêtes de hanami, moments de contemplation des fleurs partagés entre amis, en famille ou entre collègues. On s’y retrouve pour manger et boire sous les cerisiers en fleur, dans les parcs ou le long des rivières, dans une ambiance conviviale et festive.



Un merveilleux spectacle de cerisiers en fleur que l’on peut admirer en barque à Chidorigafuchi (Tokyo), l’une des douves du palais impérial. (PhotoAC)



Cerisiers au château de Nagoya (Pixta)

Données utilisées

La carte 2026 de la floraison des cerisiers, par la Japan Meteorological Corporation

(Voir également notre série d’articles : Voyage à travers les cerisiers du Japon)

(Photo de titre : le paysage combiné des cerisiers en fleur du temple Taiseki-ji de Fujinomiya, dans la préfecture de Shizuoka, avec le mont Fuji, qui se reflète dans l’étang Myôkyô. PhotoAC)