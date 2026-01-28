Le Livre blanc de la criminalité au Japon en 2024

Japan Data

Le nombre de crimes et délits rapportés a augmenté pour la troisième année consécutive en 2024, avec une hausse notable de 25 % des cas d’escroqueries.

Augmentation du nombre d’escroqueries

Selon le Livre blanc sur la criminalité au Japon, publié par le ministère de la Justice, le nombre de crimes et délits reconnus en 2024 a augmenté de plus de 30 000 pour atteindre 737 679, des chiffres en hausse pour la troisième année consécutive. Avec 501 507 cas, les vols (sans violence) représentaient près de 70 % de l’ensemble.

Une hausse notable du nombre d’escroqueries a été enregistré l’année dernière : celui-ci a augmenté de 11 313 (+ 25 %) pour atteindre 57 324. Selon le ministère, cela s’explique par l’influence de plus en plus importante des tokuryû, un nouveau type de groupes criminels peu structurés, qui recrutent via les réseaux sociaux. (Lire aussi : L’ascension des « tokuryû », les nouvelles mafias insaisissables du Japon)

Ont également été recensés 3 936 cas d’agressions sexuelles ou d’actes indécents. Il s’agit d’une augmentation majeure de 45 %. Cela est dû à une réforme de la législation en 2023, qui a clarifié la définition de ces termes et a ainsi mené à une hausse des rapports à la police.

970 homicides ont été commis (58 de plus que l’année précédente) et 1 370 vols aggravés (+ 9).

Baisse du taux de récidive

Il y a eu 17 723 arrestations de plus pour des infractions d’ordre pénal, portant ce chiffre à 287 273, une hausse pour la deuxième année de suite. Dans le détail, 13 164 personnes ont été appréhendées pour cybercriminalité, 2 649 pour maltraitance infantile, et 1 341 pour stalking. Tous ces chiffres n’ont jamais été aussi élevés.

Le taux d’arrestations a augmenté de 0,6 point, pour s’établir à 38,9 %.

Sur un total de 191 826 personnes arrêtées, 103 129 l’étaient pour la première fois. Le taux de récidive a diminué de 0,7 point de pourcentage, s’établissant à 46,2 %. C’est la quatrième année consécutive en baisse, après toutefois de longues années à la hausse.

Si le nombre de mineurs (entre 14 et 19 ans) arrêtés pour des infractions d’ordre pénal avait connu une longue baisse depuis 2004, il s’est toutefois mis à augmenter de nouveau depuis 2022, atteignant 26 606 en 2023 puis 29 675 en 2024.

Données utilisées

(Photo de titre : enquêteurs sur une scène de crime à Tokorozawa, dans la préfecture de Saitama, le 10 juin 2025, en lien avec le meurtre d’une femme qui avait été retrouvée dans un fût métallique dans la ville de Yoshikawa. Jiji)