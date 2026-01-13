Environnement : l’année 2025, la troisième plus chaude au Japon depuis 1898

Japan Data

La température moyenne enregistrée au Japon en 2025 a été de 1,23 degré Celsius supérieure à la moyenne sur 30 ans (1991-2020), ce qui en fait la troisième année la plus chaude après 2024 et 2023.

Troisième année la plus chaude au Japon

Selon l’Agence météorologique japonaise, la température moyenne enregistrée dans le pays en 2025 a été la troisième plus haute depuis 1898, année où avaient débuté les statistiques sur le sujet.

La température moyenne, qui est calculée en se basant sur les relevés de 15 points d’observation du Japon qui ne sont que très peu impactés par l’environnement urbain, a été de 1,23 degré Celsius supérieure à la moyenne sur 30 ans (1991-2020). Les sept années les plus chaudes jamais enregistrées se situent toutes entre 2019 et 2025. En particulier, 2024 (+ 1,48 °C), 2023 (+ 1,29 °C) et 2025 (+ 1,23 °C) se distinguent comme les trois années les plus chaudes de l’histoire, illustrant de manière frappante la progression du réchauffement climatique.

Les vents d’ouest ont soufflé plus au nord que d’habitude l’été dernier, et l’air chaud a ainsi recouvert une grande partie du pays. Parmi les 153 points d’observation du Japon qui ne sont que très peu impactés par l’environnement urbain, 132 d’entre eux ont noté les températures moyennes les plus élevées. Sur les îles d’Okinawa et Amami, tout au sud du pays, des températures record ont été enregistrées également en automne.

Données utilisées

Données sur les températures moyennes annuelles au Japon (en japonais), par l’Agence météorologique japonaise

