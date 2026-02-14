Les jeunes Japonais en recherche proactive de l’amour

Japan Data

Un sondage a montré que davantage de jeunes Japonais se montrent proactifs dans la recherche d’un(e) partenaire de vie, et souhaitent se marier et fonder une famille.

Plus de 75 % des sondés désirent se marier

Une enquête sur l’amour et le mariage menée auprès de jeunes japonais qui ont eu 20 ans au cours de l’année précédant la Journée de la majorité, célébrée le 12 janvier 2026, révèle que 55,5 % d’entre eux « recherchent activement un partenaire du sexe opposé ».

Cette enquête en ligne a été réalisée en novembre 2025 par le service de rencontres matrimoniales O-net, qui a recueilli 274 réponses (157 hommes et 117 femmes).

Les résultats montrent que 61,1 % des garçons et 47,9 % des filles cherchent activement à entretenir une relation amoureuse avec une personne du sexe opposé. Il s’agit de la deuxième année consécutive de hausse, O-net avançant l’hypothèse que les jeunes pourraient se montrer davantage proactifs dans leurs relations en réaction aux restrictions imposées durant leur adolescence en raison de la pandémie de coronavirus.

Interrogés sur leurs expériences passées, 54,8 % des jeunes hommes et 53,0 % des jeunes femmes ont indiqué avoir déjà eu un(e) petit(e) ami(e), soit 54,0 % au total. Par ailleurs, 34,3 % des répondants ont déclaré être actuellement en couple avec une personne du sexe opposé, en hausse de 6,5 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, avec une progression observée aussi bien chez les hommes (36,9 %) que chez les femmes (30,8 %).

Dans l’ensemble, 75,6 % des personnes interrogées ont indiqué « souhaiter se marier bientôt » ou « souhaiter se marier un jour », un niveau en hausse par rapport à l’année précédente, qui avait enregistré le résultat le plus bas jamais observé pour cette enquête. En revanche, environ 10 % des jeunes, hommes comme femmes, ont exprimé une opinion négative du mariage.

Parmi les répondants souhaitant se marier à court ou à long terme, 67,7 % ont déclaré vouloir avoir des enfants après le mariage, un niveau record sur les dix dernières années. Dans le détail, cette proportion atteint 74,2 % chez les jeunes hommes et 58,4 % chez les jeunes femmes.

