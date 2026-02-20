Faillites d’entreprises au Japon : un nombre qui continue d’augmenter

Japan Data

Le nombre de sociétés ayant fait faillite au Japon en 2025 est monté à 10 300, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis 2012.

Un rapport publié par Tokyo Shôkô Research montre que le nombre de faillites d’entreprises au Japon impliquant un passif total d’au moins 10 millions de yens (55 000 euros) a augmenté de 2,9 % en glissement annuel en 2025, pour atteindre 10 300. Il s’agit de la deuxième année consécutive où ce chiffre dépasse le seuil des 10 000.

Parmi les entreprises concernées figure Alt, une société cotée spécialisée dans le développement de l’intelligence artificielle, qui a dû déposer le bilan après la découverte d’irrégularités comptables. En revanche, le montant total des dettes liées aux faillites a reculé de 32 %, à 1 600 milliards de yens (8,66 milliards d’euros), de nombreuses défaillances ayant concerné des micro-entreprises dont le passif était inférieur à 100 millions de yens (540 000 euros).

Les faillites dues à la pénurie de main-d’œuvre ont atteint un niveau record, dans un contexte de hausse des salaires et de difficultés accrues pour recruter du personnel. Par ailleurs, l’affaiblissement du yen (le dollar ayant dépassé 158 yens à un moment donné en 2025) ainsi que la hausse des coûts d’importation ont entraîné une augmentation, pour la troisième année consécutive, des faillites liées à la flambée des prix.

Par secteur, le nombre de faillites a progressé dans sept catégories sur dix, les seules baisses ayant été observées dans le commerce de gros, la finance et l’assurance, ainsi que les transports. Le secteur des services a été le plus concerné, avec 3 478 faillites. Sur le plan régional, les faillites ont augmenté dans sept régions sur neuf, à l’exception de Hokkaidô (nord) et de la région de Chûgoku (composée de cinq préfectures, elle occupe l’extrémité ouest de l’île principale du Japon).

Selon Tokyo Shôkô Research, les facteurs de risque pour 2026 comprennent notamment la hausse des taux d’intérêt consécutive au relèvement des taux par la Banque du Japon, l’impact des droits de douane imposés par l’administration Trump, ainsi que la dégradation des relations avec la Chine. L’institut anticipe une augmentation progressive des faillites jusqu’en mars, à la fin de l’exercice 2025.

Données utilisées

Informations sur les faillites au Japon (en japonais), par Tokyo Shôkô Research

(Photo de titre : Pixta)