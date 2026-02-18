Sécurité : faut-il renforcer les capacités des Forces d’autodéfense japonaises ?

Japan Data

Selon un sondage du Cabinet japonais, 45,2 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à un renforcement des Forces d’autodéfense, un niveau record depuis le lancement de l’enquête, tandis que 49,8 % ont estimé qu’il convenait de les maintenir à leur niveau actuel.

L’opinion publique clairement partagée

Un sondage mené entre novembre et décembre 2025 par le Bureau du cabinet auprès de 1 534 personnes âgées de 18 ans et plus a porté sur les Forces d’autodéfense japonaises (FAD) et les questions de défense. Il a révélé que 45,2 % des personnes interrogées estimaient que la taille et les capacités des FAD « devraient être renforcées ».

L’enquête est conduite tous les trois ans, et c’est la première fois depuis l’édition d’origine en 1991 qu’elle a enregistré un taux de participation aussi élevé (51,1 %). Par ailleurs cette année-là, l’écart dépassait 50 points entre la proportion de personnes favorables à un renforcement des FAD et celles souhaitant leur maintien au niveau actuel. En 2025, cet écart s’est réduit à 4,6 points, selon l’enquête.

Cette évolution des opinions s’expliquerait notamment par les préoccupations liées au renforcement militaire des pays voisins et à la banalisation des tirs de missiles dans la région.

Interrogées sur les questions de défense qui les préoccupent, avec la possibilité de fournir plusieurs réponses, 68,1 % des personnes interrogées ont cité « la puissance militaire et les manœuvres de la Chine dans la région ». Ce chiffre représente une hausse de 6,8 points par rapport à l’enquête menée trois ans plus tôt et constitue le niveau le plus élevé jamais enregistré pour cet item.

Les deux autres principales sources d’inquiétude, à savoir « les capacités et le système de défense du Japon » et « le développement des programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord », ont également recueilli des taux élevés, chacun dépassant 65 %.

Concernant l’exportation d’équipements de défense et le transfert de technologies à l’étranger, 68,3 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à leur promotion, à condition que certaines règles soient respectées, notamment les Trois principes relatifs au transfert d’équipements et de technologies de défense. Ce taux dépasse largement celui des personnes opposées à ces pratiques, qui s’élève à 29,7 %.

Données utilisées

Sondage d’opinion sur les Forces d’autodéfense japonaises et les questions de défense (en japonais), par le Bureau du Cabinet

(Photo de titre : deux avions de chasse F-15 des Forces aériennes d’autodéfense japonaises et un bombardier stratégique américain B-52 mènent un exercice militaire conjoint au-dessus de la mer du Japon, le 10 décembre 2025. Avec l’aimable autorisation du ministère de la Défense. Jiji)