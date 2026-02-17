Cancer : le taux de survie à cinq ans publié pour la première fois au niveau national

Japan Data

Le gouvernement japonais a publié les taux de survie à cinq ans à plusieurs types de cancer grâce a des données compilées au niveau national pour la première fois.

La prostate, la thyroïde et la peau ont les meilleurs pronostics

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié les taux de survie à cinq ans des personnes nouvellement diagnostiquées avec un cancer en 2016 à l’échelle nationale. La loi sur l’enregistrement des cancers, entrée en vigueur la même année, impose à tous les hôpitaux de déclarer les informations relatives aux patients souffrant de cette pathologie. Ces données ont ainsi été compilées pour la première fois à partir des registres nationaux du cancer.

Chez les personnes âgées de 15 ans et plus, le taux de survie le plus élevé concernait le cancer de la prostate (92,1 %), suivi du cancer de la thyroïde (91,9 %) et du cancer de la peau (91,1 %), tous supérieurs à 90 %.

À l’inverse, les taux de survie les plus faibles ont été observés pour le cancer du pancréas (11,8 %) et pour les cancers de la vésicule biliaire et des voies biliaires (23,0 %).

Chez les enfants de moins de 15 ans, les taux de survie à cinq ans varient selon le type de cancer. Ils atteignent 97,6 % pour le rétinoblastome, 95,7 % pour les lymphomes et les tumeurs du système lymphatique, et 82,2 % pour les leucémies, les maladies lymphoprolifératives et les syndromes myélodysplasiques.

