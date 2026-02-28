Mario et Pokémon au top : les 10 jeux les plus vendus au Japon en 2025

Japan Data

Nintendo a connu une excellente année 2025 avec de bonnes ventes de sa console Switch 2, tout comme les nouveaux jeux Mario et Pokémon.

Mario Kart World dynamise le marché du jeu vidéo

Au Japon, le marché intérieur des logiciels de jeux vidéo packagés et des consoles de jeux a totalisé 418,1 milliards de yens (2,63 milliards d’euros) en 2025 selon le magazine de jeu vidéo Famitsû, à savoir une augmentation de 38,8 % par rapport à l’année précédente.

Cette hausse est due au lancement en juin 2025 de la console de jeu Switch 2 de Nintendo dont les ventes cumulées se sont montées à 3,8 millions d’unités en fin d’année. Sur le marché du logiciel packagé, Mario Kart World de Nintendo s’est vendu à 2,7 millions d’exemplaires, renforcé par les ventes groupées avec les consoles. Dans un contexte de domination de Nintendo, Pokémon Legends Z-A s’est classé second de très près avec un total de 2,5 millions d’exemplaires vendus pour les plateformes Switch et Switch 2.

Une plus grande expansion du marché menée par la Switch 2 de Nintendo devrait se produire en 2026, avec le lancement de séries de logiciels populaires, dont Dragon Quest VII Reimagined, de Square Enix, pour Switch 2, Switch et PS5, ainsi que Resident Evil : Requiem, de Capcom, pour Switch 2 et PS5, prévu pour février.

Données utilisées

Données sur le marché domestique des logiciels de jeu vidéo et de consoles de jeux en 2025 (en japonais), par Kadokawa

(Photo de titre : Mario Kart World. AFP-Jiji)