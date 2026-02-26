Commerce international : record du montant des exportations pour le Japon

Japan Data

Malgré les effets négatifs de la politique tarifaire du président Donald Trump, le montant total des exportations en 2025 a atteint un chiffre record depuis 1979.

Record des exportations

Pour 2025, la balance commerciale du Japon (la différence entre la somme des exportations et celle des importations) a affiché un déficit de 2 700 milliards de yens (14,86 milliards d’euros). La chute se poursuit donc pour la cinquième année consécutive, avec une différence de 52,9 % par rapport à 2024.

Les exportations ont toutefois augmenté de 3,1 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 110 400 milliards de yens (607 milliards d’euros), soit le chiffre le plus élevé depuis le début des statistiques comparables à ce sujet en 1979. Alors que les droits de douane élevés imposés par l’administration du président américain Donald Trump ont pesé sur les exportations automobiles, les expéditions de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques vers l’Asie et l’Union européenne ont progressé.

Quant à la valeur des importations, elle a augmenté de 0,3 %, atteignant 113 100 milliards de yens, soit son deuxième niveau le plus haut jamais enregistré.

Les exportations japonaises vers les États-Unis ont reculé de 4,1 %, à 20 400 milliards de yens (112 milliards d’euros), enregistrant ainsi leur première baisse en cinq ans sur cet axe bilatéral. Les droits de douane imposés par l’administration Trump ont pesé lourdement sur les échanges, avec une chute de 11,4 % des exportations automobiles et de 10,7 % des pièces détachées. Les importations en provenance des États-Unis ont, en revanche, progressé de 1,6 %, pour atteindre 12 900 milliards de yens (71 milliards d’euros). L’excédent commercial du Japon vis-à-vis des États-Unis s’est ainsi établi à 7 500 milliards de yens (41 milliards d’euros), en baisse de 12,6 % sur un an.

Les exportations vers la Chine ont reculé de 0,4 %, tandis que les importations ont progressé de 5,5 %, portées notamment par la hausse des achats d’ordinateurs et de smartphones. Cette évolution a conduit à un déficit commercial de 7 900 milliards de yens (43 milliards d’euros), dont le montant s’est de nouveau élevé après avoir diminué l’année précédente.

Sous l’effet du recul des prix de l’énergie, le déficit commercial du Japon vis-à-vis du Moyen-Orient s’est contracté de 21,5 %, pour atteindre 6 900 milliards de yens (38 milliards d’euros).

Données utilisées

Statistiques préliminaires de la balance commerciale en 2025 (en japonais), par le ministère des Finances

