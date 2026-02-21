Immobilier dans la région de Tokyo : quel est le prix moyen d’un appartement neuf ?

Japan Data

Le prix moyen d’un appartement dans le centre de Tokyo a nettement augmenté en 2025, pour atteindre environ 730 000 euros. Le nombre d’appartements vendus n’a quant à lui jamais été aussi bas depuis une cinquantaine d’années. Voyons les chiffres en détail.

Une hausse des coûts de la main-d’œuvre et du matériel de construction

Selon l’Institut économique de l’immobilier, le prix moyen d’un appartement dans le centre de Tokyo (les 23 arrondissements) en 2025 était de 136,1 millions de yens (environ 735 000 euros), soit une hausse importante de 21,8 % par rapport à 2024. Le chiffre reste supérieur à 100 millions de yens (540 000 euros) pour la troisième année de suite, ce qui reflète la hausse des coûts de la main-d’œuvre et du matériel de construction.

Le nombre d’appartements vendus dans la région métropolitaine de Tokyo a diminué de 4,5 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 21 962, ce qui est un plancher record depuis le début de ces données en 1973, notamment car l’acquisition de terrain est devenue encore plus difficile. De même, le nombre d’appartements d’un prix supérieur ou égal à 100 millions de yens s’est élevé de 2 021, pour atteindre 5 669.

Dans l’agglomération de Tokyo — qui comprend la capitale et les préfectures voisines de Kanagawa, Saitama et Chiba —, le prix moyen d’un appartement neuf en 2025 était de 91,8 millions de yens (495 000 euros), en hausse de 17,4 %. Les prix ont augmenté dans les municipalités de l’ouest (66,9 millions de yens, +13,7 %), dans la préfecture de Kanagawa (71,7 millions de yens, +11,4 %), ainsi que dans celles de Saitama (64,2 millions de yens, 15,8 %) et Chiba (58,4 millions de yens, +2,7 %).

Cette année 2026, avec les coûts de main-d’œuvre et de constructions qui devraient rester élevés, il est prévu que quelque 23 000 appartements soient vendus, représentant une augmentation de 4,7 %.

Données utilisées

Données sur le marché des appartements neufs dans la région métropolitaine de Tokyo en 2025 (en japonais), par l’Institut économique de l’immobilier

(Photo de titre : PhotoAC)