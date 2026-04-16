Les reconversions professionnelles au Japon : une hausse notable chez les 30-59 ans

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En 2025, le taux de reconversion professionnelle des salariés en CDI a atteint un niveau record : particulièrement fort chez les 30-59 ans, il a baissé chez les vingtenaires.

Les trentenaires s’inquiètent pour leur avenir et les 40-59 ans rêvent d’un nouveau départ

Mynavi est une agence de ressources humaines. Elle a sondé 20 000 hommes et femmes sur la question des reconversions professionnelles. En 2025, 7,6 % des salariés en CDI se sont reconvertis, un taux équivalent au record de 2022 (le plus haut niveau depuis 2018, année de la première enquête). « Alors que l’embauche de jeunes diplômés est plus difficile en raison de la dénatalité, les entreprises qui cherchent à diversifier leur recrutement s’orientent vers des profils immédiatement opérationnels », explique Kashima Mayumi, responsable de l’enquête.

Le taux de reconversion des 40-49 ans (6,8 %) et des 50-59 ans (3,8 %) est en hausse pour la quatrième année consécutive (sachant que le découpage par tranches d’âge a été introduit en 2021). C’est la première fois depuis deux ans que le taux augmente chez les 30-39 ans (9 %). Pourquoi ? Kashima estime que « les trentenaires sont en âge de se préoccuper de l’avenir de leur entreprise et de leurs perspectives de carrière ». Les quadragénaires, qui occupent souvent des postes à responsabilité, ont de plus en plus de stress, passés cadres ils ont vu rapidement monter leur charge de travail. Les quinquagénaires quant à eux cherchent à modifier leurs conditions de travail en vue d’une seconde carrière, ils recherchent donc de nouveaux horizons.

Le taux le plus élevé se retrouve chez les 20-29 ans (12 %) mais il est en baisse pour la troisième année consécutive. En effet, ces dernières années, le salaire de départ des jeunes a été revu à la hausse, certaines entreprises proposent même des rémunérations avoisinant les 300 000 yens (1 600 euros). Les jeunes sont donc moins enclins à changer d’emploi. Les employés arrondissent souvent leurs fins de mois avec une activité annexe.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)