Record de nombre de travailleurs étrangers au Japon : les secteurs et les nationalités les plus concernées

Japan Data

Le nombre de travailleurs étrangers au Japon a augmenté pour la treizième année consécutive, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre persistante dans de nombreux secteurs. Voyons l’évolution des chiffres, ainsi que les nationalités les plus concernées.

La pénurie de main-d’œuvre se poursuit

Un rapport du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales indique qu’au 31 octobre 2025, le Japon comptait 2,6 millions de travailleurs étrangers, soit une hausse de 11,7 % par rapport à l’année précédente. Sous l’effet de la pénurie de main-d’œuvre, les entreprises ont intensifié leurs recrutements, portant le nombre total de travailleurs étrangers à un niveau record pour la treizième année consécutive.

Par statut de résidence, la catégorie la plus représentée est celle des titulaires d’un visa « ingénieur/spécialiste en sciences humaines/services internationaux », qui regroupe environ 870 000 personnes exerçant une activité qualifiée dans un domaine technique ou professionnel. Viennent ensuite les « résidents statutaires » — tels que les résidents permanents ou les conjoints de ressortissants japonais — au nombre d’environ 650 000, puis les quelque 500 000 stagiaires techniques.

Les statistiques incluent également les titulaires d’une « autorisation pour activités autres que celles permises par le statut de résidence », notamment des étudiants étrangers exerçant un emploi à temps partiel, ainsi que les personnes relevant du statut d’« activités désignées », qui couvre un large éventail de situations, des permis vacances-travail aux stages, en passant par certaines activités sportives ou la recherche d’emploi après l’obtention d’un diplôme au Japon.

Par nationalité, les Vietnamiens constituent le premier groupe, avec environ 610 000 personnes, soit 23,6 % du total, en hausse de 6,2 % sur un an. Ils sont suivis des ressortissants chinois (Hong Kong et Macao inclus), au nombre de 430 000, puis des Philippins, avec 260 000 travailleurs. Les progressions les plus marquées ont été enregistrées chez les ressortissants du Myanmar (+42,5 %), d’Indonésie (+34,6 %) et du Sri Lanka (+28,9 %).

Sur le plan sectoriel, l’industrie manufacturière emploie la plus forte proportion de travailleurs étrangers (24,7 %), devant les services (15,2 %) et le commerce de gros et de détail (13,3 %). Géographiquement, cette population est fortement concentrée dans les grandes zones urbaines : 25,4 % travaillent à Tokyo, 9,7 % dans la préfecture d’Aichi et 8,1 % dans celle d’Osaka.

Données utilisées

Statistiques sur les travailleurs étrangers au Japon (en japonais), par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales

(Photo de titre : PhotoAC)