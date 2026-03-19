Démographie japonaise : les derniers chiffres de la migration vers Tokyo

Japan Data

La migration vers Tokyo demeure importante, particulièrement en raison de l’arrivée de jeunes personnes depuis des régions éloignées.

Tokyo et six autres préfectures ont un solde migratoire positif

En 2025, il y a eu davantage de personnes venues s’installer à Tokyo depuis d’autres régions du Japon que de personnes qui ont quitté la capitale. Elle a enregistré un solde migratoire positif de 65 219 personnes, selon un rapport annuel sur la migration interne publié par le ministère des Affaires intérieures et des Communications, à partir des informations du registre de résidence de base. Ce chiffre est toutefois inférieur de 14 000 à celui de l’année précédente, marquant une première baisse en quatre ans. Par ailleurs, le solde migratoire des résidents étrangers est passé d’un excédent de 8 722 personnes en 2024 à un déficit de 378 en 2025.

Seules six autres préfectures ont enregistré un solde migratoire positif l’an dernier : Kanagawa (28 052), Saitama (22 427), Osaka (15 667), Chiba (7 836), Fukuoka (5 136) et Shiga (353). À l’inverse, les plus fortes pertes nettes ont été enregistrées dans les préfectures de Hiroshima (9 921), Fukushima (7 197) et Shizuoka (6 711).

La région métropolitaine de Tokyo (qui regroupe les préfectures de Tokyo, Saitama, Chiba et Kanagawa), a enregistré un solde migratoire net de 123 534 personnes en 2025, en baisse de 12 309 sur un an. La capitale continuant d’exercer une forte attractivité sur les jeunes issus des régions moins peuplées, la concentration excessive de population dans la région tokyoïte demeure un problème majeur.

La région métropolitaine d’Osaka (qui regroupe les préfectures d’Osaka, Kyoto, Hyôgo et Nara) a également affiché un solde positif de 8 742 personnes, tandis que la région métropolitaine de Nagoya (Aichi, Gifu et Mie) a enregistré un solde négatif de 12 695 personnes.

Données utilisées

Rapport sur le solde migratoire domestique (en japonais), par le ministère des Affaires intérieures et des Communications

(Photo de titre : Pixta)