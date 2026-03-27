Les incendies liés aux batteries au lithium en forte hausse au Japon

Japan Data

Le nombre d’incendies impliquant des batteries au lithium est en hausse au Japon. Quels sont les produits les plus concernés ?

Les batteries externes, principale cause

L’Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes a recensé à l’échelle nationale les incendies provoqués par des batteries au lithium ou par des produits en contenant sur la période allant de janvier 2022 à juin 2025. Les résultats montrent que le nombre de ces incendies a augmenté ces dernières années, avec 852 cas en 2022, 910 en 2023 et 1 162 en 2024. Selon les données actuellement disponibles pour 2025, 665 cas ont déjà été enregistrés pour le seul premier semestre (janvier à juin). Environ 20 % des incendies se sont produits dans des camions de collecte des ordures ayant ramassé des batteries au lithium jetées ou dans des installations de traitement des déchets.

Par type de produit entre janvier et juin 2025, la répartition des incendies liés aux batteries au lithium, en excluant ceux provoqués par des batteries jetées, montre que 194 incendies, soit 35 % du total, ont été causés par des batteries externes, loin devant la deuxième cause la plus fréquente, les téléphones portables, impliqués dans 39 incendies, soit 7 % du total. D’autres produits ayant pris feu comprenaient des objets courants du quotidien tels que des outils électriques, des vélos électriques, des aspirateurs sans fil et des écouteurs sans fil.

Les enquêtes menées sur les incendies provoqués par la combustion de batteries externes ont montré que les principales causes étaient les chocs externes (9 %), l’utilisation ou le stockage à des températures élevées (6 %), les défauts de fabrication (3 %) et des méthodes de recharge inappropriées (3 %). Toutefois, dans 53 % des cas, la cause exacte n’a pas pu être déterminée.

Dans le cas des outils électriques et des aspirateurs sans fil, les cas de combustion impliquant des batteries compatibles étaient relativement fréquents. L’Agence de gestion des incendies et des catastrophes a souligné l’importance « d’acheter des produits sûrs, de les utiliser correctement et de les éliminer de manière appropriée ».

Données utilisées

Données sur les incendies causés par les batteries au lithium (en japonais), Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

(Photo de titre : une batterie externe prend feu lors d’une expérience visant à reproduire la combustion d’un produit. Avec l’aimable autorisation de l’Institut national d’évaluation des technologies et des produits. © Jiji)