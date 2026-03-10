Fukushima : état des lieux 15 ans après la triple catastrophe

Japan Data

Quinze ans ont passé depuis le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon du 11 mars 2011. Où en sommes-nous, qu’en est-il des zones sinistrées et de la centrale de Fukushima Daiichi ? Quelles sont les dernières avancées ?

La cour d’appel annule l’amende réclamée aux anciens dirigeants de Tepco

Le 6 juin 2025, la cour d’appel de Tokyo qui rendait son verdict dans le procès intenté par les actionnaires de Tepco a considéré que les anciens dirigeants de Fukushima Daiichi ne pouvaient pas être tenus responsables civilement pour l’accident de la centrale. Elle a estimé en effet qu’on ne pouvait « pas considérer qu’ils avaient eu la possibilité de prévoir » un tsunami de cette ampleur avant la catastrophe. En juillet 2022, le tribunal de première instance de Tokyo avait condamné quatre anciens dirigeants, dont l’ancien président Katsumata Tsunehisa (décédé en octobre 2024), à verser plus de 13 000 milliards de yens de dommages et intérêts (70,5 milliards d’euros). Les deux parties avaient fait appel, et la cour d’appel a annulé le verdict donné en première instance et rejeté la demande des actionnaires.

Le 22 janvier 2026, la première chambre de la Cour suprême a par ailleurs rejeté l’ensemble des neuf recours des habitants contraints d’évacuer, qui avaient attaqué l’État et Tepco. Les cours d’appel régionales ont condamné Tepco à verser des dommages-intérêts, mais elles ont rejeté la responsabilité de l’État.

Impossible de procéder au démantèlement d’ici 2051

En juillet 2025, Tepco a annoncé que l’extraction complète du combustible fondu prendrait plus de temps que prévu. Dans l’échéancier initial, le cœur fondu du réacteur 3 devait être extrait avant le début des années 2030, mais l’opération ne devrait pas avoir lieu avant 2037. Il sera donc pratiquement impossible de tenir l’objectif de démantèlement pour 2051.

On estime que les réacteurs 1 à 3 de la centrale de Fukushima renferment pas moins de 880 tonnes de combustible mais vu les risques d’irradiation, il est impossible aux ouvriers d’en approcher. L’extraction du cœur nucléaire est l’une des opérations les plus épineuses du démantèlement. En 2024, Tepco a commencé à prélever à titre expérimental des échantillons de combustible à l’aide de robots dans le réacteur 2. À la première tentative 0,9 gramme a pu être extrait et à la deuxième en avril 2025, plusieurs échantillons de moins de 3 grammes ont pu être prélevés.

Tepco continue de rejeter des « eaux traitées » dans le Pacifique

En 2025, Tepco a continué de rejeter en mer des eaux traitées de Fukushima Daiichi (ces eaux contaminées servaient à refroidir le combustible nucléaire. Les substances les plus radioactives sont éliminées par filtration, mais elles gardent des traces de tritium qui est difficile à éliminer). Sur les sept opérations de rejets (d’environ 7 800 mètres cubes chacune) prévus dans le Pacifique pour 2025, six largages avaient été effectués en décembre. Selon les données de Tepco, le volume d’eaux contaminées traitées stockées sur le site de la centrale a baissé de 6 % depuis les premiers rejets en mer d’août 2023.

En novembre 2025, la Chine a levé partiellement l’embargo total sur les produits de la mer japonais en raison du rejet des eaux traitées et reprend l’importation de coquilles Saint-Jacques et d’holothuries. Mais, à la suite du discours de la Première ministre Takaichi Sanae devant la Diète au sujet d’une éventuelle crise à Taïwan, le 19 novembre 2025, la Chine a décidé de suspendre à nouveau ses importations.

Le traitement des terres décontaminées prendra encore 20 ans

Après l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi et suite au rejet et à la propagation de substances radioactives, certaines parties des sept communes situées autour de la centrale sont encore classées « zones d’évacuation ». Selon la préfecture de Fukushima, ces « zones de retour difficiles » représentaient encore 309 km² du territoire en décembre 2025. En 2025, la zone dite « d’évacuation » a été réduite de 26 hectares, le site de l’usine de traitement et des champs situés à la périphérie du village d’Iitate, ainsi que le site de la centrale éolienne du village de Katsurao, ont été déclassés.

Afin de lever les ordres d’évacuation, le gouvernement a cherché à mettre la priorité à la décontamination. Des « zones de reconstruction » ont donc été instaurées dans les zones dites « Interdiction indéfinie d’habitation ». Les infrastructures se mettent en place mais les résidents évacués sont peu nombreux à revenir s’installer.

En août 2025, dans son échéancier organisant la réutilisation ou la dépollution des terres décontaminées, le gouvernement a indiqué qu’il listerait les sites réquisitionnés pour le stockage final et indiqué que les terres seraient exportées hors de la préfecture de Fukushima pour être dépolluées d’ici mars 2035.

Le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon en chiffres (à la date de novembre 2025)

Date et heure : le vendredi 11 mars 2011 à 14 h 46

le vendredi 11 mars 2011 à 14 h 46 Épicentre : au large des côtes du Sanriku

au large des côtes du Sanriku Envergure du séisme : magnitude 9,0

magnitude 9,0 Shindo (échelle d’intensité sismique japonaise) : 7, le maximum (ville de Kurihara, au nord de la préfecture de Miyagi)

7, le maximum (ville de Kurihara, au nord de la préfecture de Miyagi) Tsunami : plus de 9,3 mètres dans la ville de Sôma (préfecture de Fukushima) ; plus de 8,6 mètres dans la ville de Ishinomaki (préfecture de Miyagi) ; plus de 8,5 mètres dans la ville de Miyako (préfecture de Iwate)

plus de 9,3 mètres dans la ville de Sôma (préfecture de Fukushima) ; plus de 8,6 mètres dans la ville de Ishinomaki (préfecture de Miyagi) ; plus de 8,5 mètres dans la ville de Miyako (préfecture de Iwate) Nombre total de victimes, y compris les décès liés au séisme : 19 782

19 782 Nombre de disparus : 2 550

2 550 Nombre d’habitations totalement détruites : 122 053

122 053 Nombre de personnes évacuées immédiatement après le séisme : 470 000

470 000 Nombre d’évacués en novembre 2025 : environ 27 000

(Photo de titre : les plaignants se dirigent vers la Cour d’appel de Tokyo pour le procès en appel intenté par les actionnaires de Tepco au sujet de l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi. Photo prise le 6 juin 2025 à Tokyo. Jiji)